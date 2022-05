Почина актьор от "Приятели"

Майк Хагърти, станал известен като домоуправителят Трийгър от "Приятели", който искаше да целуне Рейчъл под имела в коледен епизод, почина след реакция към антибиотик, съобщава "Daily Mail".

67-годишният актьор се възстановявал от инфекция на единия си крак, когато лекар го изпратил в болница, тъй като актьорът се оплакал, че се чувства зле.

TMZ съобщи в неделя, че актьорът е взел антибиотик и е получил припадък. След това Майк изпаднал в кома, от която той така и не излязъл, а Бриджит Еверет от шоуто "Somebody Somewhere" на HBO, в което Майк трябваше да започне да се снима във втора серия, обяви смъртта му в петък, 6 май в социалните медии.

Популярният американски ситком "Приятели" се излъчваше от 1994 до 2004 г. и през това време Майк участва в пет епизода на комедийния сериал.

'Friends' actor, Mike Hagerty, died after having a strong reaction to an antibiotic at the hospital and going into a coma. https://t.co/jZHGv1OjXS

Г-н Трийгър беше домакин в жилищната сграда, където живееха Моника Гелар, Рейчъл Грийн, Джоуи и Чандлър в Ню Йорк, допълва life.dir.bg.

Майк участва до осмия сезон и има сцени с всички главни герои на ситкома, изиграни от Дженифър Анистън, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мат Леблан, Дейвид Шуимър и Матю Пери.

Rest In Peace Mike Hagerty 🕊

Hagerty died on May 5, 2022 at the age of 67. He was known for his role as Mr. Treeger on Friends. pic.twitter.com/tnotrcj759