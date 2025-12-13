Новини
Откриха мъртъв известен актьор от „Криминале“ и „Маската“

13 Декември, 2025 15:56 885 4

  • почина-
  • актьор-
  • питър грийн-
  • злодей-
  • тарантино

Питър Грийн е известен с неповторимите си роли на злодей

Откриха мъртъв известен актьор от „Криминале“ и „Маската“ - 1
Кадър: Криминале
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Питър Грийн, известен с ролите си в „Криминале“ и „Маската“, почина на 60-годишна възраст.

Той е намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк в петък, съобщи мениджърът му. Причината за смъртта му не е разкрита, пояснява Нова телевизия. Грийн е световноизвестен с различните злодеи и престъпници, които е играл през актьорската си кариера, която започва на 20 години.

„Никой не е играл лош човек по-добре от Питър, но той също така имаше една нежна страна, която повечето хора никога не са виждали, и златно сърце“, каза мениджърът Грег Едуардс пред NBC News.

Грийн изигра героя Зед, садистичен изнасилвач и охранител, във филма на Куентин Тарантино от 1994 г. „Криминале“.

Той също така влезе в ролята на злодея Дориан във филма на Джим Кери „Маската“ през същата година. В допълнение към поддържащите си роли, Грийн участва във филма от 1993 г. „Чисто обръснат“, в който играе мъж с шизофрения, заподозрян в убийство.

Той е известен още и с ролята си в „Тренировъчен ден“ заедно с Дензъл Уошингтън. Грийн се появява и в „Обичайните заподозрени“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    1 0 Отговор
    правят известните актьори... този случай доказва, че в България няма такива щото всички са живи...

    15:57 13.12.2025

  • 2 арлингтън

    5 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    15:58 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йес

    0 0 Отговор
    Отличен актьор!

    16:22 13.12.2025