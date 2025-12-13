Откриха мъртъв известен актьор от „Криминале“ и „Маската“

Актьорът Питър Грийн, известен с ролите си в „Криминале“ и „Маската“, почина на 60-годишна възраст.
Той е намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк в петък, съобщи мениджърът му. Причината за смъртта му не е разкрита, пояснява Нова телевизия. Грийн е световноизвестен с различните злодеи и престъпници, които е играл през актьорската си кариера, която започва на 20 години.
RIP Peter Greene, Actor
The Mask, Pulp Fiction, Judgment Night, Under Siege 2: Dark Territory, The Usual Suspects, Kiss & Tell, Blue Streak, Training Day, The Black Donnellys, Life on Mars, The Continental, H. G. Wells' War of the Worlds#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/1Wf3PnBp7W
— LegacyTributes (@InMemoriamX) December 13, 2025
„Никой не е играл лош човек по-добре от Питър, но той също така имаше една нежна страна, която повечето хора никога не са виждали, и златно сърце“, каза мениджърът Грег Едуардс пред NBC News.
Грийн изигра героя Зед, садистичен изнасилвач и охранител, във филма на Куентин Тарантино от 1994 г. „Криминале“.
Той също така влезе в ролята на злодея Дориан във филма на Джим Кери „Маската“ през същата година. В допълнение към поддържащите си роли, Грийн участва във филма от 1993 г. „Чисто обръснат“, в който играе мъж с шизофрения, заподозрян в убийство.
Той е известен още и с ролята си в „Тренировъчен ден“ заедно с Дензъл Уошингтън. Грийн се появява и в „Обичайните заподозрени“.
Any time Peter Greene popped up, you just knew he was gonna play the scuzziest villain. Such a memorable character actor. RIP. https://t.co/K8XZgc8wEc pic.twitter.com/5kLM6LPNwm
— Emilio (@TheFilmMaestro) December 13, 2025
