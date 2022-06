Елтън Джон сви сърцата на фенове си: Какво е здравословното му състояние?

Феновете на поп звездата Елтън Джон са шокирани от снимка на идола си. Преди няколко дни Елтън Джон е бил заснет от папараци в инвалидна количка. Феновете му веднага се загрижиха за здравето на певеца, който трябваше да изнесе концерт в събота вечер по случай юбилея на кралица Елизабет II, пише БГНЕС.

'I'm in top health and singing at my very best': Elton John, 75, denies he is in a frail condition after he was pictured in a wheelchair https://t.co/hNxwiaf2xR