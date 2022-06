Брадли Купър си призна за зависимостта към алкохола и наркотиците

Брадли Купър призна, че е бил пристрастен към кокаина и се борил с алкохолна зависимост в ранните си години, преди славата да го споходи - бил "толкова загубен" през този период.

Холивудският чаровник, три пъти номиниран за "Оскар" за най-добър актьор, чийто филмов пробив дойде с "Махмурлукът" през 2009 г., каза, че се е обърнал към алкохола и наркотиците, след като е скъсал ахилесовото си сухожилие и е напуснал американския екшън сериал "Псевдоним", от който е бил "уволнен", пише life.dir.bg.

Говорейки в подкаста "Smartless", 47-годишният Купър каза, че е бил "напълно депресиран" през този период от живота си, но сега е благодарен, че е изпитал проблемите, когато е бил по-млад и преди върха на славата си.

"Бях толкова загубен и бях пристрастен към кокаина", каза актьорът на водещите на подкаста Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет. Купър обясни, че Арнет, който по това време бил женен за негова приятелка и колежка от "Wet Hot American Summer" Ейми Полер, му помогнал да осъзнае, че е на саморазрушителен път по време на парти. Арнет коментира, че тогава се е държал като гадняр.

"Това беше първият път, когато осъзнах, че имам проблем с наркотиците и алкохола и Уил ми каза това и просто никога няма да го забравя", сподели Купър.

"Ще кажа това - имах ползата от това да се случи, когато бях на 29. Когато снимах "Махмурлукът" бях вече на 36. Така че трябваше да премина през всички тези неща, преди славата силно да ме връхлети".

Той каза, че "все още работи върху самочувствието си", дори сега. Но определено е направил големи пробиви и е успял да стои пред хората и да диша, слуша и говори.

Купър също говори за радостите да бъде баща на Леа, дъщеря му от бившата му приятелка Ирина Шейк, която е вече петгодишна.

"Бащинството променя всичко - всичко се излива във великолепни цветове от факта, че съм баща на прекрасно човешко същество. Това е просто най-великото нещо за един човек", смята още той.

По време на интервюто Купър също пусна аудио клип на дъщеря си, която пее "Who Let The Dogs Out", който е включен в първата част на "Махмурлукът", заради което той изпратил sms-и на колегите си от филма, че е време за четвърта част.