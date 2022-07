3-ят албум на Джордж Езра покори класациите с излизането си

Третият студиен албум на Джордж Езра "Gold Rush Kid" оглави британската класация с излизането си, както и предишните два. Песните в него са оптимистични, както очакваха феновете му, но и по негови собствени думи са работа на човек "получил 10 години да изследва едно нещо", цитира го life.dir.bg.

Езра също е казвал, че на 29 години се чувства по-уверен и това проличава в гласа му. Баритонът с лекота преминава във фалцет в "Don't Give Up" или тананика в "I Went Hunting" и "In the Morning".

"Това е страхотен албум, който трябва да се слуша няколко пъти, преди да го разбереш", пише в. "Гардиън" и добавя, че изпълнителят вече е по-зрял, не само млад човек, пълен с оптимизъм и радост от живота.

Почитателите му харесват много позитивизма и ведрия ритъм. "Започни деня си с кафе и тази песен, и ще се усмихваш с часове", пише един от тях в коментар към "I Went Hunting" в YouTube.

Въпреки оптимизма в песните му, Джордж Езра е споделял, че страда от вид обсесивно разстройство, което с лечението се подобрява.

Текстовете в "Gold Rush Kid", чийто автор е преобладаващо Джордж Езла, вече са по-сложни емоционално. В "The Sun Went Down" внушението е дори дори малко психеделично и акустичната китара се смесва с електроника. Смъртта обаче се споменава на няколко места - от "толкова съм щастлив, че мога сега да умра", до "по-добре да организирате парти, когато умра" след сладникавия припев "зелена, зелена трева, синьо, синьо небе". Именно тази песен - "Green, Green Grass" Джордж Езра избира за концерта за платинения юбилей на кралица Елизабет Втора, но дискретно премълчава думите за смъртта. Въпреки тези инцидентни мрачни думи, Джордж Езра винаги пее с усмивка.

В "Gold Rush Kid" има и балади - "Sweetest Human Being Alive" и "Fell in Love at the End of the World", а Dance All Over Me е с повече диско звучене.

Албумът е написан по време на пандемията от COVID-19 и докато Езра си стои у дома, си спомня за пътуванията си, като в "Manila" или заглавната "Gold Rush Kid".

Джорж Езра става известен през 2014 г. с хита "Budapest", който оглавява класациите на няколко държави. Дебютния си студиен албум "Wanted on Voyage" издава през същата година. Той оглавява британската класация. Вторият му студиен албум "Staying at Tamara's" излиза през 2018 г. и отново е номер едно във Великобритания. От него е хита "Shotgun". През февруари 2019 г. Джордж Езра печели награда Брит за най-добър певец.