Кой има имен ден днес, 17 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 17 януари 2026 г. Честито!

17 Януари, 2023 05:58, обновена 16 Януари, 2026 20:45

  • имен ден-
  • празник-
  • църква

Православната църква почита паметта на преподобний Антоний Велики

Кой има имен ден днес, 17 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 17 януари православната църква почита паметта на преподобний Антоний Велики, първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм.

Животът му минава в пост и молитва. В 20-годишното му усамотение в пустинята при него идвали страдащи и болни хора, с които светецът беседвал с часове. Днес мощите му се намират във Виена.

Според народните вярвания празнуването на Антоновден е задължително, за да се предпазим от болести.

На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата и шарката.

Антоновден е наричан още и Лелинден, Чумин ден - празникът е свързан с предпазване от болести и най-вече "лелята" - чумата. Често наричат светците "бащи на чумата", тъй като се смята, че тя се е родила на техния празник. В тази връзка има редица забрани за жените: не се докосва вълна - защото се смята, че във вълната спи чумата; не се вари боб, леща, царевица, варива - да не се разболяват децата; не се плете и шие.

По традиция на този ден жените изпичат содени питки, те се дупчат отгоре с масур или вилица, за да не се "надупчат" децата от шарка, мажат се с петмез или мед и ги раздават на близки и на съседи за здраве, а една оставят на тавана за "лелята".

На места Антоновден се смята за лош празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.

Традиционно на трапезата присъства содена питка, тутманик, пълнена кокошка. Не се слага свинско месо, за да не се разлютяват болестите.

На този ден имен ден празнуват Антон, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко, Донка.




  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    37 14 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

    06:11 17.01.2023

  • 2 Име

    51 3 Отговор
    Името Антон произхожда от римското име Антоний и значи "безценен, неоценим, който няма цена". Другото му значение е "който влиза в бой". "На места Антоновден се смята за лош празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.". - За църквата „Свети Антоний“ в Мелник се говори, че лекува душевноболни. Честит имен ден на именниците! И с Бог напред да вървим! Амин!

    Коментиран от #5

    06:13 17.01.2023

  • 3 Антон

    33 6 Отговор
    До 1 и 2 благодарим за пожеланието!
    Да не се отървете от здраве!
    Всичко друго е ала бала.😁😁😁😁😁👍👍👍

    Коментиран от #4

    07:17 17.01.2023

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 9 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    БЛАГДАРЯ господин АНТОН
    ПОЖЕЛАВАМ ВИ много ЩАСТИЕ КЪСМЕТ ЗДРАВЕ ЛЮБОВ ПАРИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ВСИЧКИ ПРАЗНУВАЩИ ХОРА

    07:23 17.01.2023

  • 5 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Името ДОНЧО и производните му ,ТОнчо,ДОнко за Православието означава ,Единствен!В католицизма се използва Антон,Антоан и други производни!Желая им Вечност на тях и името им!

    09:14 17.01.2023

  • 7 Тончака

    13 2 Отговор
    Честит ми имен ден. Да съм жив и здрав!

    07:45 17.01.2024

  • 8 А заради Антон

    6 10 Отговор
    В заради Велики и така всички букви от цялата азбука и имена имат имен ден. Но, най вече Генчо, Пенчо, Атанас и аз.

    08:17 17.01.2024

  • 9 българин

    2 2 Отговор
    козлодуй е откачалка щом върви една година назад

    10:29 17.01.2024

  • 10 Идън

    11 3 Отговор
    Масур- това е една дървена тръбичка - на която се навиват конците и се слага в совалката . При тъкането на стан совалката с масура се провира между основата и реди нишка след нишка. Без него не може да се тъче. Има символично значение - нищо в обичаите не е било случайно. Ножът в разказаното също има символично значение. Няма лош светец и празник. Винаги е добре да се пали свещ в чест на светеца и да се прекади с тамян дома Молитвата има невероятна сила ако е от сърце.Честит Имен Ден на имениците.

    Коментиран от #17

    10:34 17.01.2024

  • 11 Тончо

    1 2 Отговор
    НЕ Е ВИЕНА........,А гр.ВИЕН, ФРАНЦИЯ !!!!!!!

    10:35 17.01.2024

  • 12 ТОНИ,

    2 1 Отговор
    БЪДИ КМЕТ!!!! Ч И Д, БЪДИ ЗДРАВ!!!!!!!

    10:37 17.01.2024

  • 13 Тончо

    2 1 Отговор
    ЗА ОЦЕНКАТА : Нерде Виена,нерде ВИЕН,ФРАНЦИЯ. Абатство СЕНТ-АНТОАН-л АБЕИ !

    10:44 17.01.2024

  • 14 Оооо, това много ми хареса

    4 2 Отговор
    "празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.". - О, Свети Антоний от болести предпазваш Ти, милостив към нас бъди! Занесете на този ден в черквата олио, вино и питка. Свещеник нека ги освети и раздайте за здраве .....🕕

    Коментиран от #23

    11:58 17.01.2024

  • 15 Според комунистите Който Вярва в Иисус

    4 3 Отговор
    Не вярва в Сталин и Бай Тошо и трябва да бъде пратен в Белене

    05:32 17.01.2025

  • 16 Честит Имен ден

    6 1 Отговор
    Живи и здрави и корави

    05:34 17.01.2025

  • 17 Само да допълня, че

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Идън":

    масурът по-скоро се правеше от кухото стебло на балдарана, от който ние като малки си правехме пръскалки. Честито и живи и здрави на ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ. Туй Дончо е голямо име, ша знайте...

    Коментиран от #20

    06:20 17.01.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Чакам мъдрия да добави още нещо за този празник. Много интересно пише .

    06:29 17.01.2025

  • 20 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само да допълня, че":

    Кое наричате балдаран?Масурите или цевите са се правели от дървовиден бъз- наричат го свирчовина.

    08:33 17.01.2025

  • 22 Антоновден

    0 0 Отговор
    се празнувал на 30 януари. Или Антоновден по стар стил. Именно през 1916 г. България преминава от Юлианския към Григорианския календар и след 31 март веднага настъпва 14 април

    11:02 17.01.2025

  • 23 И минимум 50 лв на свещеника

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Оооо, това много ми хареса":

    Че той безплатно не свещенодейства😉

    12:55 17.01.2025

  • 24 Скучно

    2 2 Отговор
    Живял като Маугли в джунглата и естествено изперкал. Гонил въображаеми бесове с нож. Добре, че не е имало живи хора в този момент край него. После светец. Абе дайте житието на някоя грешница, ще е къде по-интересно за читателите. Сигурно има описани доста пикантни подробности за хилядите монахини по женските вертепи..пардон манастири.

    13:01 17.01.2025

  • 25 Какви са тези глупости

    4 1 Отговор
    Да не пипа вълна, да не плете и шие.....че вие колко жени познавате които на днешно време плетат и шият? Жени, не баби. За вълната малко по-различно. Пипат вълна, но само ако не сте я епилирали.

    13:11 17.01.2025

  • 26 Не лъжете хората

    3 1 Отговор
    С тези езически глупости. В практическото ръководство за приложно християнство издадено от светият синод на БПЦ яма нищо такова като содени питки с дупка по средата, нито пък да трябва да криеш питката на тавана. Че колко от вас имат таван на панелката? Сега ако новата старостилна църква е възприела тези шаманизми(знаем, че в Русия шаманизмът е силно разпространен, а там са старостилци) е друг въпрос. Тогава на техните последователи е разрешено особено ако шаманът им има позволението на тьотя мутрофаня.

    13:18 17.01.2025

  • 27 Инженерът 1917

    1 1 Отговор
    Прочетох статията! Да попитм? Името ми и АнтонИ. Имам ли имен ден?

    16:40 17.01.2025