Кой има имен ден днес, 17 януари 2026 г. Честито!

На 17 януари православната църква почита паметта на преподобний Антоний Велики, първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм.
Животът му минава в пост и молитва. В 20-годишното му усамотение в пустинята при него идвали страдащи и болни хора, с които светецът беседвал с часове. Днес мощите му се намират във Виена.
Според народните вярвания празнуването на Антоновден е задължително, за да се предпазим от болести.
На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата и шарката.
Антоновден е наричан още и Лелинден, Чумин ден - празникът е свързан с предпазване от болести и най-вече "лелята" - чумата. Често наричат светците "бащи на чумата", тъй като се смята, че тя се е родила на техния празник. В тази връзка има редица забрани за жените: не се докосва вълна - защото се смята, че във вълната спи чумата; не се вари боб, леща, царевица, варива - да не се разболяват децата; не се плете и шие.
По традиция на този ден жените изпичат содени питки, те се дупчат отгоре с масур или вилица, за да не се "надупчат" децата от шарка, мажат се с петмез или мед и ги раздават на близки и на съседи за здраве, а една оставят на тавана за "лелята".
На места Антоновден се смята за лош празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.
Традиционно на трапезата присъства содена питка, тутманик, пълнена кокошка. Не се слага свинско месо, за да не се разлютяват болестите.
На този ден имен ден празнуват Антон, Андон, Антоан, Антония, Антонина, Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко, Донка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
06:11 17.01.2023
2 Име
Коментиран от #5
06:13 17.01.2023
3 Антон
Да не се отървете от здраве!
Всичко друго е ала бала.😁😁😁😁😁👍👍👍
Коментиран от #4
07:17 17.01.2023
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Антон":БЛАГДАРЯ господин АНТОН
ПОЖЕЛАВАМ ВИ много ЩАСТИЕ КЪСМЕТ ЗДРАВЕ ЛЮБОВ ПАРИ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на ВСИЧКИ ПРАЗНУВАЩИ ХОРА
07:23 17.01.2023
5 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #2 от "Име":Името ДОНЧО и производните му ,ТОнчо,ДОнко за Православието означава ,Единствен!В католицизма се използва Антон,Антоан и други производни!Желая им Вечност на тях и името им!
09:14 17.01.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тончака
07:45 17.01.2024
8 А заради Антон
08:17 17.01.2024
9 българин
10:29 17.01.2024
10 Идън
Коментиран от #17
10:34 17.01.2024
11 Тончо
10:35 17.01.2024
12 ТОНИ,
10:37 17.01.2024
13 Тончо
10:44 17.01.2024
14 Оооо, това много ми хареса
Коментиран от #23
11:58 17.01.2024
15 Според комунистите Който Вярва в Иисус
05:32 17.01.2025
16 Честит Имен ден
05:34 17.01.2025
17 Само да допълня, че
До коментар #10 от "Идън":масурът по-скоро се правеше от кухото стебло на балдарана, от който ние като малки си правехме пръскалки. Честито и живи и здрави на ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ. Туй Дончо е голямо име, ша знайте...
Коментиран от #20
06:20 17.01.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
06:29 17.01.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Идън
До коментар #17 от "Само да допълня, че":Кое наричате балдаран?Масурите или цевите са се правели от дървовиден бъз- наричат го свирчовина.
08:33 17.01.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антоновден
11:02 17.01.2025
23 И минимум 50 лв на свещеника
До коментар #14 от "Оооо, това много ми хареса":Че той безплатно не свещенодейства😉
12:55 17.01.2025
24 Скучно
13:01 17.01.2025
25 Какви са тези глупости
13:11 17.01.2025
26 Не лъжете хората
13:18 17.01.2025
27 Инженерът 1917
16:40 17.01.2025