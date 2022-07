Бекъм: Виктория съжалява за поведението си на Световното през 2006 г. (СНИМКИ)

Дейвид Бекъм сподели, че съпругата му Виктория съжалява за поведението си като футболна съпруга, "което стигнало прекалено далече" по време на Световното първенство по футбол през 2006 г. в Германия, предава teenproblem.net.

Футболната звезда не смята, че е лошо футболните съпруги да бъдат представяни по време на големите футболни турнири. Но той все пак поставя под въпрос поведението им на първенството през 2006 г. По онова време Виктория беше най-известната футболна съпруга в света.



Дейвид поразсъждава над това как влияе на футболистите това, че партньорките им присъстват на големи турнири. 48-годишният спортист казва, че Вики е била една от първите, които са казали: "Какво правех аз? Какво обличах аз? Защо бих направила това", гледайки назад във времето.

victoria beckham and cheryl cole supporting their spouses at the germany word cup, 2006 pic.twitter.com/g3L6hC6ASL