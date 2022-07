Колко струват най-скъпите пържени картофи в света? (ВИДЕО)

Ресторант в Ню Йорк обяви, че най-скъпите пържени картофи в света ще се завърнат в менюто. Една порция пържени картофи струва 200 долара, а тя е и рекордьор на Гинес като най-скъпите пържени картофи в света.

Картофите ще бъдат върнати в менюто на ресторанта за Националния ден на пържените картофи, който е на 13 юли.

Here are the world's most expensive french fries and they cost $200 for a plate. The dish is a New York City restaurant’s 10th Guinness World Record https://t.co/fiu0FNmoXa pic.twitter.com/MPMHKBVC1L