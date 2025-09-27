Новини
Певицата Сабрина Карпентър си купи луксозен апартамент в Манхатън за $10 милиона

27 Септември, 2025 17:46 447 2

Апартаментът се намира в сграда в Долен Манхатън

Певицата Сабрина Карпентър си купи луксозен апартамент в Манхатън за $10 милиона - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица Сабрина Карпентър е закупила луксозен апартамент в Ню Йорк. Звездата е похарчила 9,9 милиона долара за имота, пише New York Post.

Апартаментът се намира в сграда в Долен Манхатън. Тя разполага с фитнес зала, плувен басейн, джакузи, кино и винарска изба. Живеещите там имат достъп и до салон на покрива с красива гледка към града.

До апартамента на Карпентър се стига с частен асансьор. Жилището е с площ приблизително 270 квадратни метра и разполага с три спални, четири бани, хол, прилежащ към трапезарията, и кухня. Апартаментът разполага и с четири тераси, общо 90 квадратни метра. Интериорът е декориран в светли тонове, а основната му характеристика са прозорците от пода до тавана, осигуряващи изобилие от естествена светлина.

Карпентър е закупила имота на намалена цена, като първоначалната искана цена е била 12 милиона долара, когато е бил обявен за продажба през 2023 г.


  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената, но на нас какво ни дреме че е толкова гламава? Евреите са я оскубали като кокошка, значи е кокошка!

    17:52 27.09.2025

  • 2 брокерът Язов

    1 0 Отговор
    Скоро и у нас ще четете заглавие "Ивана си купи апартамент в София за 10 милиона евро, 70 квадрата с гледка към Витоша".

    17:58 27.09.2025