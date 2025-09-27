Певицата Сабрина Карпентър си купи луксозен апартамент в Манхатън за $10 милиона

Американската певица Сабрина Карпентър е закупила луксозен апартамент в Ню Йорк. Звездата е похарчила 9,9 милиона долара за имота, пише New York Post.

Апартаментът се намира в сграда в Долен Манхатън. Тя разполага с фитнес зала, плувен басейн, джакузи, кино и винарска изба. Живеещите там имат достъп и до салон на покрива с красива гледка към града.

До апартамента на Карпентър се стига с частен асансьор. Жилището е с площ приблизително 270 квадратни метра и разполага с три спални, четири бани, хол, прилежащ към трапезарията, и кухня. Апартаментът разполага и с четири тераси, общо 90 квадратни метра. Интериорът е декориран в светли тонове, а основната му характеристика са прозорците от пода до тавана, осигуряващи изобилие от естествена светлина.

Карпентър е закупила имота на намалена цена, като първоначалната искана цена е била 12 милиона долара, когато е бил обявен за продажба през 2023 г.