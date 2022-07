Бьорн Улвеус от АББА показа жената до себе си (СНИМКА)

Бьорн Улвеус от АББА откри отново любовта и показа жената до себе си, съобщава "Daily Mirror", предаде life.dir.bg.

77-годишният легендарен музикант обяви края на 41-годишния си брак само преди месеци. Във вторник разкри коя е новата му тръпка. Това е продуктовият мениджър Кристина Сас, на 49 години. Двамата бяха на премиерата на новия му мюзикъл.

Бьорн адаптира любимата детска книжка от Астрид Линдгрен "Пипи Дългото Чорапче" и създаде "Пипи в цирка".

"Това е моята партньорка Кристина. Срещаме се от известно време и почувствах, че искам да я заведа на това събитие. Така че това е първият път, когато излизаме заедно", поясни той пред представители на медиите.

На въпрос от колко време се виждат, Бьорн отговори на шведски журналист: "Срещаме се отскоро".

Кристина, която носеше огърлица с надпис "Bjorn", работи за "Universal Music Group", която наскоро издаде последния албум на ABBA "Voyage".

През февруари Бьорн и съпругата му Лена Калерсьо, които имат две деца, обявиха раздялата си.

В съвместно изявление те казаха: "След много хубави и наситени със събития години, решихме да се разведем. Ние оставаме близки и добри приятели и ще продължим да празнуваме заедно рождените дни на нашите внуци и други семейни празненства".

Те се срещат на новогодишно парти в дома на колегите му Бени Андерсон и Ани-Фрид Лингстад и започват да излизат скоро след като Бьорн се разделя с певицата от АББА Агнета Фалтског.

ABBA's Bjorn Ulvaeus shows off new love for first time after end of long marriagehttps://t.co/n5UgoRETmp pic.twitter.com/uzXdyHhF1l