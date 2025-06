Бьорн от "АББА" създава нов мюзикъл с помощта на изкуствен интелект

Легендата от ABBA, Бьорн Улвеус, застава начело на една от най-актуалните теми в света на музиката – използването на изкуствен интелект (AI) при композиране. По време на панелна дискусия, озаглавена The Future of Entertainment, част от фестивала SXSW London на 4 юни, 80-годишният музикант разкри, че експериментира с AI при написването на нов мюзикъл.

„Това е невероятен инструмент“, споделя Улвеус пред The Hollywood Reporter. „Невъобразимо е, че можеш да ‘разговаряш’ с машина, която ти дава идеи в различни посоки. Получава се като съвместна работа със софтуер, който те вдъхновява.“

Въпреки иновативния подход, Улвеус подчертава, че AI не е способен да напише цяла песен самостоятелно. „Това е често срещана заблуда. Истината е, че изкуственият интелект се справя много зле с това — ужасен е, особено що се отнася до текстовете. И слава Богу! Но може да ти даде идеи.“

