Кевин Костнър се възстанови от тежкия развод с бившата съпруга на милиардер

30 Август, 2025 15:35 809 4

Актьорът е забелязан да прекарва повече време с нова жена

Кевин Костнър се възстанови от тежкия развод с бившата съпруга на милиардер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Кевин Костнър има нова жена в живота си, съобщава списание Us Weekly. Звездата от „Yellowstone“ се вижда „неангажиращо“ с Кели Нунан – бивша съпруга на милиардера Алек Горес. По информация на изданието, двамата са били запознати чрез общи приятели и прекарват време заедно, когато имат възможност, макар че живеят на разстояние един от друг – Костнър в Карпинтерия, Калифорния, а Нунан в Манхатън Бийч, на около 160 км.

Източници твърдят, че двойката наскоро е била заедно в Колорадо, като и двамата често посещават Аспен и имат общи приятелски кръгове. Към момента отношенията между Костнър и Нунан се определят като непринудени и неофициални. Представител на актьора не е коментирал публично информацията.

Новината за новата връзка идва почти две години след като 70-годишният Костнър финализира тежкия си развод с втората си съпруга Кристин Баумгартнер, след месеци на публични спорове. По данни на Page Six, двамата са постигнали взаимно споразумение, макар че подробностите остават поверителни. Известно е, че Баумгартнер е получила по-висока сума от посоченото в предбрачния договор, а Костнър е осъден да плаща над 63 000 долара месечно издръжка за децата.

Кристин Баумгартнер вече има нов партньор – Джош Конър. От брака си с нея Костнър има трима деца: Кайдън (18), Хейс (16) и Грейс (15). Актьорът има още три деца от първата си съпруга Синди Силва – дъщерите Ани (41) и Лили (39), и сина Джо (37), както и син Лиъм (28) от бившата си приятелка Бриджит Руни.

Кели Нунан Горес, която е на 46 години, се омъжва за Алек Горес през 2016 г., но през декември 2024 г. обявява, че двамата се развеждат. Двойката има 6-годишна дъщеря на име Райли.


