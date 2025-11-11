Новини
Стана ясно коя е новата жена до Гущеров

11 Ноември, 2025 07:19 2 473 22

  • християн гущеров-
  • светла василева-
  • галена-
  • нова жена

Казва се Галена и по принцип живее във Франция, където официално се занимава с цветарски бизнес

Стана ясно коя е новата жена до Гущеров - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Гущеров също разкри жената до себе си – да не остане назад. В серия от сторита фалиралият милионерски син показваше загадъчно части от тялото на мистериозна дама. На едно от тях се видя татусът ѝ – малко сърчице на безимения пръст, пише burgas24.bg.

Оказа се, че това е една от вече бившите близки приятелки на Светлана Гущерова. Казва се Галена и по принцип живее във Франция, където официално се занимава с цветарски бизнес. Столични клюкари обаче шушукат под сурдинка, че е "цветарка“ само в преносния смисъл на думата.

Двете със Светлана са били близки приятелки и Галена дори е рекламирала бранда на милионерската съпруга. Към днешна дата те не се следват в мрежите и не е изключено именно Галена да е една от жените, с които Християн е кръшкал на Светлана.

"Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден“, разкри наскоро в подкаст Василева.

През последните дни Гущеров прекарва доста голяма част от времето си с Галена, съдейки по сторитата му. На едно от последните дори я е снимал гола, като с емотикона само е закрил зърното на силиконовата ѝ гръд.

В друго стори под формата на меме пък разкрива, че новата жена до него се е появила в живота му с гръм и трясък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    29 0 Отговор
    Много парцал у кочината

    Коментиран от #13

    07:21 11.11.2025

  • 2 Тома

    24 0 Отговор
    Тази цветята ги носи направо по домовете на заможни французи

    07:22 11.11.2025

  • 3 Щукар

    10 1 Отговор
    Зърното на силиконовата ѝ гръд не е едно,две са зърната й.По едно на лявата и на дясната гърда.

    07:23 11.11.2025

  • 4 Хаха

    16 0 Отговор
    Сега дебелия Гущер е време да направи и на тая кифла още 3-4 гущерчета...

    07:25 11.11.2025

  • 5 Един

    21 0 Отговор
    Държавата е в колапс но важното е,че има и такива сензации.

    07:25 11.11.2025

  • 6 Въй

    7 0 Отговор
    Гущери разни.

    07:28 11.11.2025

  • 7 Факт

    6 0 Отговор
    Няма ли за Пешовеца някоя?

    07:30 11.11.2025

  • 8 Цветарски бизнес

    14 0 Отговор
    Продава цветя на някое кюше. А и щом е била Светланина приятелка , леле мале !

    07:30 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лост

    15 0 Отговор
    Направо да вземе Сачева.Тя без това прилича на Коморски варан.

    Коментиран от #11

    07:37 11.11.2025

  • 11 Аз да пиша

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    😅🤣1000%истина си писал..

    07:43 11.11.2025

  • 12 Имаш ли пари,

    5 0 Отговор
    жени бол! После се сърдят, че ги ползват за стока!?

    Коментиран от #18

    08:10 11.11.2025

  • 13 Домакин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Такива са и фактите...

    08:10 11.11.2025

  • 14 бушприт

    2 0 Отговор
    на Комодски варан,а не на Коморски.

    08:10 11.11.2025

  • 15 фен на сидеров

    4 0 Отговор
    ааабе, тоя гущер какъв е !? с какво се занимава и изкарва парите си !? или е известен само с ков-рите си !?

    08:12 11.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПиПи

    3 0 Отговор
    Е,как се е появила в живота му с гръм и трясък,като всеки ден е била у тях тази Галена. Галена от гущерягата по цялото тяло,чисто разсъблечена.

    08:18 11.11.2025

  • 18 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Имаш ли пари,":

    Освен Пешовеца, за друг не се сещам!

    08:40 11.11.2025

  • 19 Един

    1 0 Отговор
    Влечуги

    08:43 11.11.2025

  • 20 Важното

    1 0 Отговор
    е, че маминка му плаща 50 лв на ден за нищоправене и самочувствие ва детето на 47 г

    08:44 11.11.2025

  • 21 Пич

    0 0 Отговор
    Хахаха...... тази просто е заметнала въдицата , и дебелият шаран е налапал куката !!! Този пухчо не е оправил добре нито една жена през живота си ! Коя би поискала "баща" на четири деца , който е нула в секса ?! Само някоя , която ще "коли" прасето !!!

    08:47 11.11.2025

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак някоя износена хавлия

    08:48 11.11.2025