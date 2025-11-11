Стана ясно коя е новата жена до Гущеров

Гущеров също разкри жената до себе си – да не остане назад. В серия от сторита фалиралият милионерски син показваше загадъчно части от тялото на мистериозна дама. На едно от тях се видя татусът ѝ – малко сърчице на безимения пръст, пише burgas24.bg.
Оказа се, че това е една от вече бившите близки приятелки на Светлана Гущерова. Казва се Галена и по принцип живее във Франция, където официално се занимава с цветарски бизнес. Столични клюкари обаче шушукат под сурдинка, че е "цветарка“ само в преносния смисъл на думата.
Двете със Светлана са били близки приятелки и Галена дори е рекламирала бранда на милионерската съпруга. Към днешна дата те не се следват в мрежите и не е изключено именно Галена да е една от жените, с които Християн е кръшкал на Светлана.
"Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден“, разкри наскоро в подкаст Василева.
През последните дни Гущеров прекарва доста голяма част от времето си с Галена, съдейки по сторитата му. На едно от последните дори я е снимал гола, като с емотикона само е закрил зърното на силиконовата ѝ гръд.
В друго стори под формата на меме пък разкрива, че новата жена до него се е появила в живота му с гръм и трясък.
