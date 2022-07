Произведоха бира от рециклирана тоалетна вода (ВИДЕО)

Бира, произведена от рециклирана тоалетна вода, е пусната в продажба в Сингапур, съобщи БГНЕС.

Експерименталната бира, произведена от бутикова марка в партньорство с голям производител, е посрещната с интерес, надхвърлящ очакванията в Сингапур.

Singapore is taking sustainability to a whole new level with NEWBrew, beer made from recycled sewage water and urine, reports @osingyee.



Would you drink this beer? https://t.co/OBGt0ERqiW pic.twitter.com/zXT3pntHfU