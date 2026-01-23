Новини
Задържаха мъж за продажба на наркотици до училище в София

23 Януари, 2026 20:28 595 6

  • продажба-
  • наркотици-
  • училище

22-годишният мъж е криминално проявен

Задържаха мъж за продажба на наркотици до училище в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната полиция е задържала 22-годишен мъж, за когото смята, че е дилър на наркотици. според разследващите той продавал дрога в близост до училище, съобщи на брифинг пред медиите комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Задържаният е известен на полицията и осъждан. Роден е във Враца и няма адрес в София.

"Клиентите се обаждат по телефон и научават откъде могат да си купят наркотика. Днес в тревните площи открихме добре скрити, в кутии от дъвки, единични дози. След като вземат наркотика, клиентите дават парите лично на дилъра", обясни комисар Тодорова. Тя допълни, че клиентите са на различна възраст, като сред тях има и деца.

"Ежедневно задържаме дилъри, които разпространяват различни видове наркотици по различни схеми. Някои предават дозите лично, не по подобна схема", каза още комисар Тодорова.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Учениците от вейповете не знаят къде се намират.Не могат да си сметнат стотинките за пица в заведението ми.

    Коментиран от #5

    20:38 23.01.2026

  • 2 Хаха

    2 1 Отговор
    Защо статиите на Вегенин винаги за заключени така ли си е платил ?

    20:39 23.01.2026

  • 3 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Няма нужда да го арестуват и задържат директно на първият самолет за Рияд Саудитска Арабия!
    И на следващия ден е без глава!!

    20:41 23.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    В Сингапур за тая работа имат смъртно наказание 😉 тука им дават 1 година условна😝

    20:42 23.01.2026

  • 5 Оди легай лъжец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти имаш заведение колкото е мой "президентския дворец"! И някой като ти хвърли стотинка в просешката чинийка се размечтаваш

    20:57 23.01.2026

  • 6 Таки, ИТН

    1 0 Отговор
    чисти конкуренцията, нали за това сглоби Сглобка 2

    21:33 23.01.2026