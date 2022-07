Откриха вкаменелост от най-древния хищник на планетата (ВИДЕО)

Вкаменелост от най-древния хищник на планетата беше намерена във Великобритания. Костите са на 560 милиона години. Те ще носят името на британския естествоизпитател и телевизионна знаменитост Дейвид Атънбъро, съобщи NOVA.

Животното е най- ранното създание, за което е ясно, че има скелет. С датирането му се измества известното съществуване на групата "Мешести" с 20 милиона години назад във времето. Това означава, че преди 560 милиона години е имало група от животни, които са имали скелети, подобни на съвременните животни.

This fossil found in the UK is believed to belong to the 'earliest animal predator' pic.twitter.com/XytryvpxFA