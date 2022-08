Актриса Ан Хейш е в критично състояние след тежка катастрофа и пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Американската актриса Ан Хейш е настанена в болница в критично състояние със сериозни изгаряния, след като се блъсна с колата си в дом в Лос Анджелис, съобщиха американски медии. Градската пожарната служба съобщи, че превозно средство се е ударило в двуетажна къща в квартал Мар Виста, „причинявайки разрушение на сградата и силен пожар“, предаде БГНЕС.



Жената, открита в колата, е била „отведена в районна болница от парамедиците в критично състояние“, се казва в съобщението. Американските медии потвърдиха първоначалните съобщения на изданието за светски клюки TMZ, че жената в синия Mini Cooper е Хейш.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt