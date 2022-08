НАСА откри нова Луна на 75 млн. километра от Земята

Астрономите на НАСА откриха нова Луна, която обикаля около астероид на 75 милиона км от Земята, съобщава „Дейли Мейл“, предаде БГНЕС.



Широката около 5 км Луна, чието име все още не е официално обявено, обикаля около широкия 27-километров астероид Полимел на разстояние 200 км.

Астрономите са направили новото откритие случайно с помощта на наземни телескопи, когато обектът е преминал пред звезда и е блокирал нейната светлина.

По време на наблюдението двойката се е намирала на 770 млн. км от Земята - така че новото откритие е приблизително равносилно на това да видиш четвърт от тротоар в Лос Анджелис от небостъргач в Манхатън, съобщи НАСА.



Полимел е един от Троянските астероиди - голяма група астероиди, наричани "вкаменелостите" на Слънчевата система, които споделят орбитата на Юпитер около Слънцето. Той е и един от астероидите, които ще бъдат посетени през 2027 г. от Люси - космическата сонда на НАСА, която беше изстреляна през октомври миналата година. В момента "Люси" обикаля около Земята, но през 2027 г. ще посети Полимел и неговата луна.



От НАСА съобщиха, че естественият спътник е бил открит на 27 март, когато е преминал пред звезда и е блокирал светлината ѝ – събитие, известно като "окултация". Но откритието е било "изненада", тъй като изследователите по това време са били съсредоточени върху получаването на данни за Полимел.



„Бяхме развълнувани, че 14 екипа съобщиха, че са наблюдавали как звездата помръква, докато преминава зад астероида“, каза Марк Бюи, научен ръководител на окултацията на Луси в Югозападния изследователски институт в Сан Антонио.



Използвайки данните от окултацията, екипът успял да оцени размера на Луната (около 5 км в диаметър) и на Полимел (27 км по най-широката му ос).

В съответствие с конвенцията за именуване на планети спътникът няма да получи официално име, докато екипът не определи орбитата му. Това може да се случи едва след като космическата сонда на НАСА Люси се приближи до астероида през 2027 г. По време на мисията си Луси ще посети един астероид от главния пояс и седем Троянски астероида, както и две от луните на троянските астероиди.



Космическата сонда на стойност 981 млн. долара стартира на 16 октомври 2021 г. и почти е завършила една обиколка около Земята - първия етап от пътуването си. Тя ще прелети два пъти около Земята, за да коригира траекторията си и да се отправи по пътя към външните части на Слънчевата система. Първото ѝ посещение на астероид ще бъде през април 2025 г., когато ще разгледа астероида от главния пояс Доналджохансон. Главният пояс се намира приблизително между орбитите на планетите Юпитер и Марс, по-близо от Троянските астероиди, които споделят орбитата на Юпитер.



Междувременно първото прелитане на Троянски астероид ще се случи чак след две години, когато Люси се доближи до Юпитер през август 2027 г. По-голямата част от посещенията на астероиди ще се случат през 2027 и 2028 г., а последното прелитане на астероида е планирано за март 2033 г.



Троянските астероиди са кръстени на герои от гръцката митология - Еврибат (и неговата луна Кета), Полимел, Левк, Орус, Патрокъл и Меноций - и са попаднали в две гравитационно стабилни ленти в орбитата на Юпитер със Слънцето. Ивицата пред Юпитер се нарича L4, а тази, която е зад него, е известна като L5. От известните 4800 троянски астероида 65% от тях са в групата L4, а останалите 35% са в групата L5. Полимел и неговата луна са в групата L4. Астероидите съдържат жизненоважни ключове за разшифроване на историята на Слънчевата система - може би дори за произхода на живота - и разгадаването на тези загадки е основен приоритет за НАСА.



Името на мисията "Люси" идва от известния фосилизиран прародител на човека, наречен от откривателите си "Люси", чийто скелет дава уникална представа за нашата еволюция. Самите вкаменени останки са наречени така по повод песента на "Бийтълс" от 1967 г. "Lucy in the Sky with Diamonds", известна със своите психеделични, неземни образи. Космическият апарат Люси носи и табела, която включва цитати от Карл Сейгън, Мартин Лутър Кинг младши, Алберт Айнщайн и четиримата членове на "Бийтълс". Според НАСА табелата ще служи като "капсула на времето", която може да бъде прочетена от хора в далечното бъдеще.



„Лесно е да си представим, че един ден в далечното бъдеще нашите потомци ще открият Люси да се носи сред планетите“, казва НАСА. „Затова екипът на Люси реши да постави капсула на времето на борда на космическия апарат под формата на табела с послания, които този път не са предназначени за непознати извънземни, а за тези, които ще дойдат след нас“.