Трескава подготовка за сватбеното парти на Дженифър Лопес и Бен Афлек

Дженифър Лопес и Бен Афлек организират нещо повече от изискано парти в имението на актьора в Джорджия, съобщава TMZ, предаде life.dir.bg.

В имота на Афлек в Райсборо, Джорджия, кипи усилен труд по организацията на сватбеното празненство на звездната двойка.

Строителните екипи работят усилено, за да издигнат огромна шатра на територията, която е свързана с главната къща чрез много дълга пътека. Смята се, че Джей Ло ще върви по пътеката с несравнимата си сватбена рокля.

Ben Affleck and Jennifer Lopez look like they're having a second wedding at his Georgia estate, where preparations are underway. https://t.co/5Sq0ODm7cv