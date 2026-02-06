Бившата жена на Бен Афлек отхапала парче от ухото на каскадьор

Холивудската актриса Дженифър Гарнър си спомни как е отхапала парче от ухото на каскадьора Сал Бейкър на снимачната площадка на филма „Кралството“ през 2007 г., предаде The ​​Hollywood Reporter.

„Последният път, когато се бих със Сал, беше в „Кралството“. Пийт Берг, който режисираше по това време, му каза да се опита да ме свали. Нямахме никаква хореография. Той ми каза да направя каквото е необходимо, за да оцелея. Направих всичко, което ми каза, и се озовах по гръб. Ухапах го по ухото и имаме снимка, на която му липсва парче от него“, каза Гарнър по време на пресконференция на Apple TV в Санта Моника.

Актьорите се събраха отново на снимачната площадка на сериала „Последното нещо, което ми каза“. В един от епизодите героинята на Бейкър нахлува в къщата на героинята на Гарнър. Тя няма време да избяга и се стига до бой.

През януари Дженифър Гарнър говори за последиците от раздялата си с актьора Бен Афлек през 2015 г. Майката на три деца го нарече един от най-трудните периоди в живота си. Актрисата подчерта, че най-болезнената част са били вътрешните ѝ борби, а не медийните слухове около развода.