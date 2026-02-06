Новини
Бившата жена на Бен Афлек отхапала парче от ухото на каскадьор

6 Февруари, 2026 07:39

"Ухапах го по ухото и имаме снимка, на която му липсва парче от него“, каза Гарнър по време на пресконференция на Apple TV

Бившата жена на Бен Афлек отхапала парче от ухото на каскадьор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Дженифър Гарнър си спомни как е отхапала парче от ухото на каскадьора Сал Бейкър на снимачната площадка на филма „Кралството“ през 2007 г., предаде The ​​Hollywood Reporter.

„Последният път, когато се бих със Сал, беше в „Кралството“. Пийт Берг, който режисираше по това време, му каза да се опита да ме свали. Нямахме никаква хореография. Той ми каза да направя каквото е необходимо, за да оцелея. Направих всичко, което ми каза, и се озовах по гръб. Ухапах го по ухото и имаме снимка, на която му липсва парче от него“, каза Гарнър по време на пресконференция на Apple TV в Санта Моника.

Актьорите се събраха отново на снимачната площадка на сериала „Последното нещо, което ми каза“. В един от епизодите героинята на Бейкър нахлува в къщата на героинята на Гарнър. Тя няма време да избяга и се стига до бой.

През януари Дженифър Гарнър говори за последиците от раздялата си с актьора Бен Афлек през 2015 г. Майката на три деца го нарече един от най-трудните периоди в живота си. Актрисата подчерта, че най-болезнената част са били вътрешните ѝ борби, а не медийните слухове около развода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    11 0 Отговор
    Майк Тайсън пасти да яде.

    07:45 06.02.2026

  • 4 газов инжекцион

    11 1 Отговор
    А аз бих й отхапал парче от нейна торта,ако тя ми я поднесе.

    08:15 06.02.2026

  • 5 газо

    4 1 Отговор
    отгазофустата

    08:52 06.02.2026

  • 6 Тя сигурна ли е

    5 1 Отговор
    че парчето е от там, а не “под моста”?

    08:53 06.02.2026

  • 7 Един

    6 1 Отговор
    Ами ако ти го отхапе? Как де не я изоставиш!?

    08:55 06.02.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Принципно е добре да се внимава със свирките. Тая е жив пример.

    09:33 06.02.2026