Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината Орион (СНИМКИ)

Впонеделник космическият телескоп „Джеймс Уеб“ показа газови клъстери и звезден прах в мъглявината Орион, предаде АФП и БТА. Центърът на наблюдавания обект е ярка звезда.

Мъглявината е на 1 350 светлинни години от Земята. Изглежда, че средата е подобна на тази, в която се е зародила нашата слънчева система преди 4,5 милиарда години.

Международен екип от учени анализирана публикуваните данни от телескопа, за да разбере повече за образуването на Слънчевата система.

