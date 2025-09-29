Кая Гербер провокира с дръзка СНИМКА: покри гърдите си с вестник в Instagram

Дъщерята на легендарната Синди Крауфорд – Кая Гербер, отново прикова вниманието на феновете и модната индустрия с нова провокативна фотосесия. Младата красавица, която вече се утвърди като един от най-успешните модели на своето поколение, сподели в социалните мрежи кадър, който предизвика бурни реакции.

На снимката, публикувана в профила ѝ в Instagram, 24-годишната Кая позира без горна част на облеклото, като е избрала да прикрие гърдите си с разтворен вестник – нестандартен и артистичен избор, който подчертава нейния индивидуален стил. За визията си тя е заложила на тъмни панталони с изчистена линия, допълнени от фино колие и прозрачни очила с масивни черни рамки, които придават завършеност на модерната ѝ визия.

Снимка: Инстаграм

Снимката бързо събра хиляди харесвания и коментари, а почитателите на Кая не спестиха комплиментите си за смелостта и креативността ѝ. Мнозина отбелязаха, че младата звезда уверено следва стъпките на майка си, но същевременно изгражда собствена идентичност в света на модата.