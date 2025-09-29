Новини
Кая Гербер провокира с дръзка СНИМКА: покри гърдите си с вестник в Instagram

29 Септември, 2025 11:45 1 449 4

  • кая гербер-
  • синди крауфорд-
  • снимка-
  • вестник

24-годишната Кая позира без горна част на облеклото

Кая Гербер провокира с дръзка СНИМКА: покри гърдите си с вестник в Instagram - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на легендарната Синди Крауфорд – Кая Гербер, отново прикова вниманието на феновете и модната индустрия с нова провокативна фотосесия. Младата красавица, която вече се утвърди като един от най-успешните модели на своето поколение, сподели в социалните мрежи кадър, който предизвика бурни реакции.

На снимката, публикувана в профила ѝ в Instagram, 24-годишната Кая позира без горна част на облеклото, като е избрала да прикрие гърдите си с разтворен вестник – нестандартен и артистичен избор, който подчертава нейния индивидуален стил. За визията си тя е заложила на тъмни панталони с изчистена линия, допълнени от фино колие и прозрачни очила с масивни черни рамки, които придават завършеност на модерната ѝ визия.

Кая Гербер провокира с дръзка СНИМКА: покри гърдите си с вестник в Instagram
Снимка: Инстаграм

Снимката бързо събра хиляди харесвания и коментари, а почитателите на Кая не спестиха комплиментите си за смелостта и креативността ѝ. Мнозина отбелязаха, че младата звезда уверено следва стъпките на майка си, но същевременно изгражда собствена идентичност в света на модата.


  • 1 Гретиния

    5 1 Отговор
    Тая Кая не я знам коя я , но не може да се сравни на Грета със секс мурафета !

    11:48 29.09.2025

  • 2 да ти кажа

    1 0 Отговор
    моят вестник сутрин е на друго място, щот няма пари за тоалетна хартия

    12:27 29.09.2025

  • 3 шири

    1 0 Отговор
    И какво от това? Няма циципас жената,всичките си ги е изпрала.

    12:53 29.09.2025

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    Младата красавица, която вече се утвърди като едНА от най-успешните моделКИ на своето поколение,

    12:57 29.09.2025