Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 22 септември 2025 г. Честито!

22 Септември, 2022 06:30, обновена 22 Септември, 2025 07:36 16 119 14

Кой има имен ден днес, 22 септември 2025 г. Честито!

  • празник-
  • почит-
  • светец-
  • имена-
  • фока

На днешния ден православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски

Кой има имен ден днес, 22 септември 2025 г. Честито! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешния ден православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.

Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.

Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.

Йона получил дара на пророчеството и Бог му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.

„Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек, на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада.

Него пророкът възкресил от. мъртвите със силна молитва към Бога. Той получил от Бога дара на пророчество.

В онова време жителите на големия град Ниневия разгневили Бога. със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние.

Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Казал си:
- Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат?

В страха си Йона забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока.

Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него изплашени почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна.

Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба.

В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Някои от езичниците отишли при него, събудили го и му казали:

– Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси!

Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си:

– Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребий, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който е разгневил Бога!

Сторили това. И жребият, по Божие определение, се паднал на Йона.

Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно:

– Кой си ти? Откъде си ти?

Йона им отговорил:

– Аз съм служител Господен. Почитам Небесния Бог, Който е сътворил небето и земята. Съгреших пред Него, и сега бягам от лицето Му.

Вземете ме и ме хвърлете в морето. Тъй ще утихне вълнението. Защото заради мене е пратена тая буря!

Моряците се убедили, че не е възможно да се борят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните.Морето утихнало.

Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи.

Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега.

Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. И чул отново гласа на Господа:

– Иди в Ниневия. И там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите Моята воля!“

В превод Йон означава "гълъб".

Днес имен ден празнуват Гълъбин и Гълъбина.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Древни извънземни

    8 8 Отговор
    Йона е първият, който се е возил на подводница, защото метални китове с медна обшивка - няма.

    08:47 22.09.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 5 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    10:33 22.09.2022

  • 3 Аамет

    2 5 Отговор
    Бричеда има рожден ден.

    07:26 22.09.2023

  • 4 Гаглей

    1 11 Отговор
    Помашки имена

    10:14 22.09.2023

  • 5 Трайчо

    3 0 Отговор
    Добре де ,а Спас има ли имен ден не стана ясно?

    23:08 22.09.2023

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    Име Йонко, кога празнува?

    Коментиран от #7, #10

    09:06 22.09.2024

  • 7 Ясемин А. Чатлъ

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    Името Ви Йонко е българско и произлиза от турската дума "IYI" - добър, благ. Празнува на 07.01. Ивановден. Честит празник на всички именници. Живи и здрави.

    Коментиран от #8

    09:31 22.09.2024

  • 8 Проста Кърджалийска ПеперУТКА

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ясемин А. Чатлъ":

    Само МОШЕник може да напише такава лъжа

    Коментиран от #9

    12:10 22.09.2024

  • 9 Ясемин А. Чатлъ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Проста Кърджалийска ПеперУТКА":

    Никога не съм ходила в Кърджали🤣. И не е лъжа! Точно Йонко е прабългарско татарско име.

    Коментиран от #11

    16:04 22.09.2024

  • 10 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    Йонко произлиза от ивритското Yohan (гълъб) и празнува на Богоявление.

    Коментиран от #12

    16:15 22.09.2024

  • 11 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ясемин А. Чатлъ":

    - Тия, в мътното риба ловяха. И всеки си хвалеше своята вяра. И всеки предлагаше своят си бог. Излових ги и ги навързах всичкит.
    - Добре си сторил. Пусни ги да си вървят! Ама им отрежи ушите и носовете, да се не връщат повече!
    (из Борис-1)

    16:19 22.09.2024

  • 12 Ясемин А. Чатлъ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Съжалявам, грешите. "iyi" или с главни "IYI" - добър, благ на турски език. Ивановден 07.01.по Католически или 20.01 по Източноправославен календари.

    16:20 22.09.2024

  • 13 1488

    1 0 Отговор
    като е вапрос що слагате точка ?
    🐔🦃🐦🐤

    07:37 22.09.2025

  • 14 Анита Цветанова счетоводителка

    0 0 Отговор
    Най добрите любовници са чернокожите мъже

    07:59 22.09.2025