Кристина Агилера показа пищните си форми в латексова рокля (ВИДЕО+СНИМКИ)

Облечена в латексова рокля, 41-годишната певица изпълни песента си "La Reina" по време на шоуто за музикални награди в Watsco Center в Корал Гейбълс, Флорида, съобщи "Телеграф"

След изпълнението си Кристина беше удостоена от колегите си Озуна и Беки Джи с наградата "Духът на надеждата".

Кристина прие наградата "скромно, с благодарност и гордост" и добави: "Толкова е хубаво да съм в зала, в която могат да произнесат името ми правилно и красиво. Благодаря ви много, Billboard, за тази награда. На моя екип от Sony, вие сте невероятни, не бих могла да бъда по-благодарна", цитира думите ѝ сайтът Just Jared.

Congratulations @Xtina on receiving the @LatinBillboards “Spirit of Hope Award” in recognition of your extraordinary philanthropic and humanitarian contributions beyond you musical work! pic.twitter.com/oIs1oE5dA1