Мистериозни звуци - между стенание и повръщане - сащисаха пътниците в самолет (ВИДЕО)

Странни шумове, носещи се на борда на самолет на American Airlines, стъписа пътниците. Видеоклип от необичайния полет беше публикуван в мрежата.

Всичко започва със звуци, наподобяващи болезнени стенания, които след това преминават в писъци на по-висок тон.

Някои пътници си помислили, че това било шега на авиолинията, тъй като някои компании имали навика да скрояват номера на клиентите си. Така например за 1 април New Zealand обяви, че въвежда такси за пътниците според теглото им. Virgin Atlantic пък заяви, че ще прави опити да отглежда свои пресни зеленчуци в бордовата си кухня.

Но при ситуацията с American Airlines случаят не бил такъв. По-късно и от самата компания го потвърдиха.

На клипа продуцентът Емерсън Колинс е записал някои от звуците, които трябвало да изтърпи по време на близо тричасовия полет от Лос Анджелис до Далас.

По думите му, това бил „най-странният полет в историята“. Странните шумове варирали от писъци до крясъци. „Някой на този полет явно е включил системата на интеркома и продължава да издава звука, който е нещо средно между оргазъм и повръщане“, казва той.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63