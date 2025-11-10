Новини
Любопитно »
Полет чрез силата на мисълта: Пациент на Мъск управлява самолет с чип в мозъка (ВИДЕО)

10 Ноември, 2025 09:08, обновена 10 Ноември, 2025 09:26 803 8

Експертите оценяват постигнатото от Neuralink като нов етап в интеграцията на медицината и технологиите

Полет чрез силата на мисълта: Пациент на Мъск управлява самолет с чип в мозъка (ВИДЕО) - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още едно историческо събитие се случи в света на технологиите. Американският гражданин Алекс Конли - пациент, който не е можел да се движи в продължение на години поради травма на гръбначния мозък - успя да управлява самолет, използвайки съзнанието си.

Експериментът предизвика значителен интерес в научната общност, пише The Verge, а милиардерът Илон Мъск сподели пост на Конли в Х, в който щастливият пациент съобщава за постижението.

Конли е първият, който управлява роботизирана ръка, използвайки имплант Neuralink. Но сега, чрез свързване на чип в мозъка си с компютърна система, той е овладял много по-сложна задача - да управлява модел на самолет. Това бележи началото на нов етап в живота му.

Според основаната от милиардера Илон Мъск Neuralink, такива импланти са инсталирани на 12 пациенти досега. Те биха могли да изпращат сигнали през мозъка си, да играят компютърни игри, да местят курсори или да контролират различни електронни устройства.

Учените отбелязват, че когато невронната активност в човешкия мозък е директно свързана с цифрова система, мислите могат да бъдат преобразувани в програмна команда. В резултат на това хората, които не могат да се движат поради тежки наранявания или увреждания, ще имат възможност да се върнат към нормален живот.

Инженерите на Neuralink наричат тази технология „естествен мост между човека и технологиите“. Те планират да разширят възможностите на имплантите в бъдеще, дори да управляват напълно протезата чрез мисъл или да изпращат информация през интернет.

Според Алекс Конли, когато за първи път е пилотирал модел на самолет, той е „почувствал колко мощен е мозъкът му“. Той вярва, че тази програма ще бъде източник на надежда и вдъхновение за другите.

Експертите оценяват постигнатото на Neuralink като нов етап в интеграцията на медицината и технологиите. Защото това постижение би могло да отвори нови възможности не само за хората с увреждания, но и за цялото човечество в бъдеще.

Източник: zamin.uz


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Един готвач с чип в мозъка и контрол на ръцете от ИИ ще готви като шеф Манчев.

    09:27 10.11.2025

  • 2 Тръмп

    6 0 Отговор
    Ще му монтират мозъка в Ф35.

    09:28 10.11.2025

  • 3 Ген Мутафчийски

    4 0 Отговор
    Ще се ползва за военни цели.

    09:29 10.11.2025

  • 4 Сила

    7 0 Отговор
    Плашим се къв чип ( чим ) има монтиран в мозъка на Тиквата ......!!!?🙀🙀🙀

    09:33 10.11.2025

  • 5 Фокс

    2 0 Отговор
    Мдааа става както в серията на Black mirror от последния сезон Common People. С все щастлив край

    09:55 10.11.2025

  • 6 Опааа

    3 0 Отговор
    Не се вижда нищо да управлява! Самолетчето падна! 🤦‍♂️

    09:58 10.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Така и баба ми може - 3 секунди и БУМ...

    10:03 10.11.2025

  • 8 Тесльо=идиот

    0 1 Отговор
    И аз се записах за чипиране.

    10:33 10.11.2025