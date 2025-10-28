Ваня Червенкова отиде на пазар за... самолет (СНИМКИ+ВИДЕО)

Бизнесдамата Ваня Червенкова смята да си купи самолет? Това се питат феновете ѝ, виждайки нейни нови интересни снимки, на които тя се разхожда из Прага на огледи на самолети.

Преди няколко години Ваня Червенкова стана пилот на леки форми самолети, така че пътуването ѝ до чешката столица не е случайно или обикновена разходка. За целта тя посещава и музеите, в които са изложени удивителни експонати от миналото и настоящето на авиацията.

Дали Ваня ще се върне в София с необичайна придобивка - чисто нов самолет, предстои да разберем, стига тя да се похвали с това.