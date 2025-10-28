Новини
Любопитно »
Ваня Червенкова отиде на пазар за... самолет (СНИМКИ+ВИДЕО)

28 Октомври, 2025 15:31 776 8

  • ваня червенкова-
  • бизнесдама-
  • разходка-
  • шопинг-
  • пазар-
  • самолет

Бизнесдамата показа снимки от разходка до Прага, където отиде да разглежда самолети

Ваня Червенкова отиде на пазар за... самолет (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнесдамата Ваня Червенкова смята да си купи самолет? Това се питат феновете ѝ, виждайки нейни нови интересни снимки, на които тя се разхожда из Прага на огледи на самолети.

Преди няколко години Ваня Червенкова стана пилот на леки форми самолети, така че пътуването ѝ до чешката столица не е случайно или обикновена разходка. За целта тя посещава и музеите, в които са изложени удивителни експонати от миналото и настоящето на авиацията.

Дали Ваня ще се върне в София с необичайна придобивка - чисто нов самолет, предстои да разберем, стига тя да се похвали с това.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 Нека да пиша

    6 1 Отговор
    Голям ил-76 да може прасето Ваня Червенкова да е прибире...

    15:36 28.10.2025

  • 2 💉💊🧬

    7 0 Отговор
    Тази сигурно си бие инжекции Оземпик за отслабване и пие GLP за подтискате на апетита.

    15:36 28.10.2025

  • 3 Спиро

    9 0 Отговор
    С какъв бизнес се занимава дамата, на духалка ми прилича?

    15:38 28.10.2025

  • 4 хмм

    3 0 Отговор
    Самолетите не ме вълнуват, ще си купя дрон-такси.

    15:38 28.10.2025

  • 5 хи хи

    5 0 Отговор
    Баба ви Ванче 60 г. търси вдигащи самолети😅 Пластичната хирурги плюс оземпик и ИИ фотошоп много са напреднали, брей😉

    15:38 28.10.2025

  • 6 Въй

    3 0 Отговор
    Бизнесдамата Ваня Червенкова смята ЛИ да си купи самолет?

    15:39 28.10.2025

  • 7 шофийор на самальот

    2 0 Отговор
    Ваня Червенкова ще си сложи самолета в зеления си джоб.

    15:44 28.10.2025

  • 8 тортиля

    0 0 Отговор
    Нисичка ли е Ваня,че ходи с такива дебели подметки?

    15:51 28.10.2025