Астероидът, заличил динозаврите, е предизвикал гигантско цунами (ВИДЕО)

Астероидът, убил динозаврите, е предизвикал гигантско цунами, съобщава ТАСС, позовавайки се на американски учени. Досега се смяташе, че единственото последствие от удара е подводният кратер Чиксолуб.

Цунамито, предизвикано от удара на астероида в Земята, вероятно е било с височина от 1,5 до 4, 5 км. Според учени от университета в Мичиган вълната е била достатъчно силна, за да промени геологията на планетата, допълва БТА.

През късната креда, преди около 65-66 млн. години, на Земята пада астероид с диаметър около 10-14 км. Следствие от това е 180-200-километровият кратер Чиксолуб в днешно Южно Мексико. Няма съмнение в падането на астероида. Предмет на спорове обаче са измирането на динозаврите и морските влечуги, както и други последствия за планетата.

