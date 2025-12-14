Новини
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри

14 Декември, 2025 21:38 440 17

  • доц. христо орманджиев-
  • румен радев-
  • партия-
  • избори

Не вярвам, че всички от "домовата книга" ще му откажат и ще се стигне до конституционна криза, смята конституционалистът

Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какви са вариантите пред страната след като правителството подаде оставка. Какво ще се случи с така наречената домова книга, какъв би могъл да бъде изборът за служебен премиер на президента Румен Радев?

"Изборът на президента за служебен премиер е силно лимитиран след промените в Конституцията от декември 2023 г. Затова той отново трябва да проведе консултации и да се обсъди кой има желанието да приеме тази тегоба по управлението на държавата, от посочените постове в "домовата книга". Потенциално възможна е всяка кандидатура от обособените. Служебното правителство трябва да е политически отдалечено от предишната власт. Не вярвам, че всички ще му откажат и ще се стигне до конституционна криза", каза в ефира на "На фокус" конституционалистът доц. Христо Орманджиев.

По думите му според Конституцията президентът не може да бъде ръководител на политическа партия, а само член. "Екзотиката на коментара на Радев е, че ще обяви свой политически проект в най-малко очаквания момент. Явно е, че ще го направи. Ако Радев реши да влезе в нов проект, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. Той трябва да реши да го освободи, ако се убеди ,че оставката е подадена без натиск. След това функциите му се изпълняват от вицепрезидента. Не вярвам КС да се бави със своето решение, защото трябва да се установи само едно - че оставката е подадена по лична воля на президента, няма нужда от тълкувателно решение, което да изисква повече време'', смята Орманджиев.

Според него интересното в ситуацията на политическата сцена е кой ще бъде служебен премиер и ще направи ли партия президентът ако да, кога ще се случи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    5 6 Отговор
    Само в Радев ни остана надеждата да станем бяла държава , а не територия управлявана от мафията !!

    Коментиран от #12

    21:41 14.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    За сега на терен са само Гочоолу, Дочоолу, Данко Харсъзина и Лекси Фльорцата. Радев едва ли ще се присъедини към тази компания.
    Ех да беше бай Алеко жив...

    21:42 14.12.2025

  • 3 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Няма да подава оставка, за да не изпусне питомното и да гони дивото.
    След мандата ще си организира по военному стройна дисциплинирана партия и ще педизвика избори с генералски щедри локуми.

    21:43 14.12.2025

  • 4 ццц

    6 1 Отговор
    Ако чорапа се яви сега, значи няма грам акъл. През следващите няколко месеца ще е батак заради еврото и инфлацията. Който и да е на власт, нищо няма да може да направи, само ще обере негативите. И ако фигуранта се яви на избори сега, неминуемо точно той ще е тоя който ще го отнесе. Трябва да изчака и да се яви на избори на есен, такива неизбежно ще има. Тогава ще е ясно, че не той е виновен за евро-батака и ще спечели категорично просто защото няма да има за кой друг да се гласува.

    Коментиран от #16

    21:43 14.12.2025

  • 5 гумата

    3 1 Отговор
    Поети юристи... Президентът няма да подаде оставка и никакъв Конституционен съд не я одобрява

    21:45 14.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Едни мили хора, искат да се качат на гърба на Радев и така да влязат в политиката и управлението. Приготвили са и пари, много пари. Предстои да видим какво ще се случи.

    21:47 14.12.2025

  • 7 България

    2 1 Отговор
    една шепа хора остана , само партии ще ми правят ! А иначе нищо продуктивно !

    21:47 14.12.2025

  • 8 ПЪРВО

    4 1 Отговор
    Трябва да намалим броя на пияBиците наполовина. 120 са напълно достатъчни за 6 млн население.

    Коментиран от #14

    21:49 14.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Ако Радев подаде оставка губи имунитета си. И още на следващия ден го погват прокурорите на Шишко. И той го знае.

    21:50 14.12.2025

  • 10 Ето ги на живо

    2 1 Отговор
    Проклеха протестите, съжаляват за оставката на правителството, обсъждат замерването им с яйца и насилието спрямо тях...и се разплакаха

    21:50 14.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Я па Тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Младите изобщо не искат издухани ръждясали комуняги да решават бъдещето им.

    21:51 14.12.2025

  • 13 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Радев ще си довърши мандата, народа го е избрал за президент сега

    21:52 14.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПЪРВО":

    120 парчета Шишко ще ги купи с джобните си, и ще установи Конституционна монархия. 240 се купуват по трудно. За сега.

    21:52 14.12.2025

  • 15 Чичо Румен

    0 0 Отговор
    Той Шиши ще те оправи и тебе,както приключи и Доган

    Коментиран от #17

    21:54 14.12.2025

  • 16 от страни

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ццц":

    Не е виновен за политическата нестабилност, а е автор (виновен) на късогледото натрапване на неговите шарлатани и отказването от конституционното си задължение за консултативни съвети за преодоляване противоречията между политиците. Обратноно, око му не мига да налива руски бензин в огъня между политиците и техните електорати.

    21:55 14.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чичо Румен":

    Шишко вече го е подхванал. А в момента го дебне на пусия. Зад гърба на Радев няма никой, освен разни корумпирани службогонци.

    21:57 14.12.2025

