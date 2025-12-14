Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри

Какви са вариантите пред страната след като правителството подаде оставка. Какво ще се случи с така наречената домова книга, какъв би могъл да бъде изборът за служебен премиер на президента Румен Радев?
"Изборът на президента за служебен премиер е силно лимитиран след промените в Конституцията от декември 2023 г. Затова той отново трябва да проведе консултации и да се обсъди кой има желанието да приеме тази тегоба по управлението на държавата, от посочените постове в "домовата книга". Потенциално възможна е всяка кандидатура от обособените. Служебното правителство трябва да е политически отдалечено от предишната власт. Не вярвам, че всички ще му откажат и ще се стигне до конституционна криза", каза в ефира на "На фокус" конституционалистът доц. Христо Орманджиев.
По думите му според Конституцията президентът не може да бъде ръководител на политическа партия, а само член. "Екзотиката на коментара на Радев е, че ще обяви свой политически проект в най-малко очаквания момент. Явно е, че ще го направи. Ако Радев реши да влезе в нов проект, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. Той трябва да реши да го освободи, ако се убеди ,че оставката е подадена без натиск. След това функциите му се изпълняват от вицепрезидента. Не вярвам КС да се бави със своето решение, защото трябва да се установи само едно - че оставката е подадена по лична воля на президента, няма нужда от тълкувателно решение, което да изисква повече време'', смята Орманджиев.
Според него интересното в ситуацията на политическата сцена е кой ще бъде служебен премиер и ще направи ли партия президентът ако да, кога ще се случи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #12
21:41 14.12.2025
2 Данко Харсъзина
Ех да беше бай Алеко жив...
21:42 14.12.2025
3 Хипотетично
След мандата ще си организира по военному стройна дисциплинирана партия и ще педизвика избори с генералски щедри локуми.
21:43 14.12.2025
4 ццц
Коментиран от #16
21:43 14.12.2025
5 гумата
21:45 14.12.2025
6 Данко Харсъзина
21:47 14.12.2025
7 България
21:47 14.12.2025
8 ПЪРВО
Коментиран от #14
21:49 14.12.2025
9 Данко Харсъзина
21:50 14.12.2025
10 Ето ги на живо
21:50 14.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Я па Тоя
До коментар #1 от "гражданин":Младите изобщо не искат издухани ръждясали комуняги да решават бъдещето им.
21:51 14.12.2025
13 ООрана държава
21:52 14.12.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "ПЪРВО":120 парчета Шишко ще ги купи с джобните си, и ще установи Конституционна монархия. 240 се купуват по трудно. За сега.
21:52 14.12.2025
15 Чичо Румен
Коментиран от #17
21:54 14.12.2025
16 от страни
До коментар #4 от "ццц":Не е виновен за политическата нестабилност, а е автор (виновен) на късогледото натрапване на неговите шарлатани и отказването от конституционното си задължение за консултативни съвети за преодоляване противоречията между политиците. Обратноно, око му не мига да налива руски бензин в огъня между политиците и техните електорати.
21:55 14.12.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Чичо Румен":Шишко вече го е подхванал. А в момента го дебне на пусия. Зад гърба на Радев няма никой, освен разни корумпирани службогонци.
21:57 14.12.2025