Брад Пит отвърна на обвиненията на Анджелина Джоли

Брад Пит отхвърли като "напълно неверни" новите обвинения на Анджелина Джоли към него, предаде CNN.



По-рано днес Джоли обвини бившия си партньор в домашно насилие.



„Историята, която Джоли разказва, продължава да се развива всеки път с нови необосновани твърдения. Брад пое отговорност за това, което е извършил, но няма да поеме отговорност за това, което не е направил. Тези нови твърдения са напълно неверни“, се казва в изявлението на говорител на актьора, предаде БГНЕС.



По-рано днес стана ясно, че Анджелина Джоли е завела дело срещу Брад Пит с нови обвинения за домашно насилие. Делото описва конфликт през септември 2016 г., в който Пит и Джоли летят от Франция до Калифорния с частен самолет с децата си. В иска си Джоли твърди, че Брад Пит е биел и душил децата им.



В своята жалба Джоли също така твърди, че ФБР е проучило инцидента в самолета и "е стигнало до заключението, че правителството има основателна причина да обвини Пит във федерално престъпление".

Brad Pitt accused of 'choking' one of his children and 'striking' another in the face during explosive altercation in 2016#BradPitt #AngelinaJolie #CelebrityNews pic.twitter.com/f0ZZFCJhag