Хари и Меган със сериозни финансови проблеми

Принц Хари и Меган Макъл са го закъсали здраво за пари, носи последната мълва, дошла право топла, топла от САЩ.

Драмата покрай тях сериозно се заплита и поради факта, че те се изнасят неочаквано от скъпото и луксозно имение, което обитават откакто се простиха с кралските си задължения. Оказва се, че най-вероятно те са били принудени да го направят.

В следващите редове обаче ще ви разкрием до каква просешка тояга се докарват херцозите на Съсекс и какви още финансови гадости ги спохождат, jenata.blitz.bg.

Двамата живееха в имение за 14 млн. долара, което обаче още изначало двойката не можеше да си позволи. Именно заради това те теглиха и ипотечен кредит.

Harry and Meghan 'are hunting for new estate in Hope Ranch California' https://t.co/DQdb6i2Fh0