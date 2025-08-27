Кейти Пери свидетелства по дело за имение на стойност 15 милиона долара

Кейти Пери даде показания дистанционно в съдебен процес за покупка на имение в Лос Анджелис, съобщава Асошиейтед прес. Певицата участва по видеовръзка в четвъртия ден на делото, което разглежда имуществен спор за имот на стойност 15 милиона долара в квартал Монтесито, Калифорния. Недвижимият имот, закупен от Пери и бившия ѝ партньор Орландо Блум през 2020 г., е предмет на продължителен правен конфликт с предишния собственик – 85-годишния Карл Уесткот.

В съдебната зала Пери беше разпитвана относно потенциални финансови ползи от изхода на делото. На въпроса дали очаква печалба, певицата заяви, че се стреми към „справедливост“, като допълни, че ще понесе финансови загуби, ако съдебното решение не бъде в нейна полза. Тя също така потвърди, че е имала възможност да заплати цялата сума за имота, но е предпочела да използва ипотечен заем.

Карл Уесткот твърди, че не е бил в състояние да сключи сделката поради здравословни причини и настоява тя да бъде анулирана. Първоначалното съдебно решение през 2023 г. бе в полза на Пери, но впоследствие тя заведе контраиск за пропуснати доходи от наем и разноски за поддръжка на имота, което доведе до новия съдебен процес.

По време на разпита, адвокатът на Уесткот, Андрю Дж. Томас, многократно се опитваше да насочи вниманието към Орландо Блум, но съдия Джоузеф Липнър отхвърли исканията за негово свидетелстване като излишни. Кейти Пери обясни, че е участвала като „партньор и съветник“ при ремонтите на къщата, които са били ръководени от Блум.

На въпрос относно евентуалното ѝ знание за здравословни проблеми на Уесткот, адвокатът на Пери, Ерик Роуен, възрази, като съдът уважи възражението и не допусна въпроса.

По време на заседанието Пери бе наричана с официалното ѝ име Катрин Елизабет Хъдсън. В момента певицата е ангажирана с международно турне, а местоположението ѝ по време на дистанционното участие не беше уточнено.

Съдебното дело е без жури и решението ще бъде взето от съдия Липнър. Процесът се очаква да приключи в следващите дни.

Това не е първият публичен съдебен спор за имот, в който Кейти Пери участва. В миналото тя води дело срещу монахини за продажбата на манастир, което завърши в нейна полза. Освен това, певицата бе страна в процес, свързан с авторски права върху песента ѝ "Dark Horse", като в крайна сметка спечели делото на апелативна инстанция.