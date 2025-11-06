The Times: Джордж Лукас си купи къща в Лондон за $52 милиона, за да избяга от Тръмп

Американският режисьор и създател на сагата „Междузвездни войни“ Джордж Лукас купи имение в Лондон, за да прекарва възможно най-малко време в Съединените щати на фона на политиката на президента Доналд Тръмп.
Това съобщи британският вестник The Times, позовавайки се на неназовани източници, запознати със ситуацията.
Според тях, 81-годишният Лукас е критичен към Америка на Тръмп и иска да прекарва повече време в Лондон. Статията обаче отбелязва, че режисьорът, известен с либералните си възгледи, не е критикувал открито настоящия президент на Белия дом.
Изданието отбелязва още, че през 1977 г. Лукас е включил алюзия за прехода от демокрация към диктатура в сценария за първия филм от „Междузвездни войни“.
На 4 ноември Bloomberg съобщи, че Джордж Лукас е закупил имение в Лондон за 52,3 милиона долара. Тази покупка е една от най-големите сделки с недвижими имоти във Великобритания тази година. Имението преди това е било собственост на адвокат. Къщата е била изтеглена от пазара през септември.
