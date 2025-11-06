Новини
Любопитно »
The Times: Джордж Лукас си купи къща в Лондон за $52 милиона, за да избяга от Тръмп

The Times: Джордж Лукас си купи къща в Лондон за $52 милиона, за да избяга от Тръмп

6 Ноември, 2025 08:15 966 13

  • джордж лукас-
  • доналд тръмп-
  • имение-
  • лондон

Режисьорът, известен с либералните си възгледи, не е критикувал открито настоящия президент на Белия дом

The Times: Джордж Лукас си купи къща в Лондон за $52 милиона, за да избяга от Тръмп - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският режисьор и създател на сагата „Междузвездни войни“ Джордж Лукас купи имение в Лондон, за да прекарва възможно най-малко време в Съединените щати на фона на политиката на президента Доналд Тръмп.

Това съобщи британският вестник The Times, позовавайки се на неназовани източници, запознати със ситуацията.

Според тях, 81-годишният Лукас е критичен към Америка на Тръмп и иска да прекарва повече време в Лондон. Статията обаче отбелязва, че режисьорът, известен с либералните си възгледи, не е критикувал открито настоящия президент на Белия дом.

The Times: Джордж Лукас си купи къща в Лондон за милиона, за да избяга от Тръмп
Снимка: Интернет

Изданието отбелязва още, че през 1977 г. Лукас е включил алюзия за прехода от демокрация към диктатура в сценария за първия филм от „Междузвездни войни“.

На 4 ноември Bloomberg съобщи, че Джордж Лукас е закупил имение в Лондон за 52,3 милиона долара. Тази покупка е една от най-големите сделки с недвижими имоти във Великобритания тази година. Имението преди това е било собственост на адвокат. Къщата е била изтеглена от пазара през септември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    4 6 Отговор
    Империята ще отвърне на удара.Самолетоносачите пътуват към Лондон да разбият бунтовниците

    08:18 06.11.2025

  • 2 Хи хи

    3 5 Отговор
    Хората бягат от САЩ, и са готови да платят по 52 милиона за да го направят !!

    08:19 06.11.2025

  • 3 Жив и здрав

    8 0 Отговор
    Има пари човека, угажда си. На 81 години колко повече му трябва? Спокойствие и да си харчи заработеното.

    08:24 06.11.2025

  • 4 Фен

    9 3 Отговор
    Новите "англичани" ще му избият либерализма. От всякъде. Освен, ако не живее в къщата си като в космически кораб, де.

    Коментиран от #7

    08:25 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Жалко,можеше да си купи сараите на Доган много по-евтино.🦧🥳🤣👍

    08:28 06.11.2025

  • 7 665

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Не го мисли тоя . Дувари с камери, въоръжена охрана, тежки лимузини. Да не мислиш, че ще се вози по метрото или разхижда сам по улицата ?!

    08:33 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Глобалистите са-та.нисти напускат потъващият кораб !

    08:40 06.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не сте прави -

    3 0 Отговор
    Купил си е къщата, защото е имал 52 милиона и може да се лигави колкото си иска!

    08:49 06.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 джедай

    2 1 Отговор
    Да му е честито на г-н Лукас!

    08:56 06.11.2025