Телескопът "Джеймс Уеб" е заснел извънземни?

Учени от университета на Сидни обясняват естеството на кръговите вълни около далечната звезда WR140, открита от космическия телескоп "Джеймс Уеб" в началото на 2022 г., съобщават в. "Гардиън" и Би Би Си, цитирани от БТА.

Необичайната космическа структура породи предположения за съществуването на извънземна цивилизация. И докато ентусиастите се вдъхновяваха от подобна възможност, специалистите обясниха явлението с помощта на физиката.

Според изследователите 17-те поразително гладки концентрични пръстена около звездата всъщност представляват "черупки от прах", разположени една в друга. По-рано структурата им караше дори професионални астрономи да мислят за възможното наличие в "призрачно красивата" система на мегаструктура (хипотетичен изкуствен обект в много голям мащаб).

Cosmic poetry!



In this new image from @NASAWebb, at least 17 dust rings surround a star duo known as Wolf-Rayet 140. A new ring appears every eight years when the stars’ stellar winds collide. Like rings of a tree, the dust loops mark the passage of time. https://t.co/t6F0pgVno5 pic.twitter.com/t9pkXym0cg