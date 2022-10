Виктория Бекъм заличи знак за любов към Дейвид (СНИМКИ)

В края на септември Виктория провокира слухове за проблеми в отношенията с Дейвид Бекъм. Фенове на дизайнерката забелязаха, че е премахнала татуировката с инициалите на съпруга си, която си направи на 10-ата годишнина от сватбата им, пише "Телеграф".

Естествено, феновете на Пош Спайс незабавно алармираха за този факт. Но тя опроверга притеснението им и ги успокои.

В The Today Show Виктория разказа защо все пак е премахнала татуировката, посветена на съпруга ѝ. Причината е банална – звездата просто е спряла да я харесва.

🔔 | Victoria Beckham explains why she got rid of her tattoo dedicated to David https://t.co/xVAdZR77pc pic.twitter.com/4X8Df0SHFB