Хванаха Емили Ратайковски да целува мистериозен мъж (СНИМКА)

Скандалният модел Емили Ратайковски беше уловена от папараци да целува мистериозен мъж. Кадрите се появиха на фона на слуховете, че Ратрайковски има връзка с актьора Брад Пит, пише "Телеграф".

https://t.co/B9wawyRhOv EXC: Emily Ratajkowski KISSES mystery man in NYC - three months after split from husband https://t.co/6jlNUSuw5T #News pic.twitter.com/yZJi0kCYeJ