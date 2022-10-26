Кой има имен ден днес, 26 октомври 2025 г. Честито!

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Овен (21.03 - 20.04) Неделята може да започне с усещане за ограничения или забавяния. Важно е да запазите търпение и да не се претоварвате. Вечерта ще Ви донесе повече стабилност и яснота.

Риби (20.02 - 20.03) Неделя ще започне с по-сериозен тон и нужда от търпение. Следобед може да се чувствате по-разсеяни и емоционални. Вечерта ще донесе повече яснота и стабилност.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще почувствате известна тежест в началото на деня. Възможни са колебания и несигурност следобед. Вечерта ще Ви помогне да намерите опора и вътрешен баланс.

Козирог (23.12 - 20.01) Неделята започва по-напрегнато, но ще Ви даде шанс да изградите повече дисциплина. Следобед може да има объркване или липса на яснота. Вечерта ще Ви донесе спокойствие и увереност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта може да се почувствате ограничени или притиснати от обстоятелствата. Следобед ще има повече емоционални колебания. Вечерта ще намерите стабилност и ред.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят започва с нужда да се справите с предизвикателства. Следобед може да се появи объркване, но с търпение ще преминете през него. Вечерта ще Ви донесе сила и увереност.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще усетите по-тежка енергия сутринта, но е важно да не се обезкуражавате. Следобед може да има известни колебания в настроението. Вечерта ще Ви донесе повече спокойствие и стабилност.

Дева (24.08 - 23.09) Неделя ще започне с нужда от повече дисциплина и търпение. Възможни са обърквания следобед, които да изискват внимание. Вечерта ще Ви донесе повече ред и яснота.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ще започне с повече ограничения или усещане за застой. Възможно е да се появят колебания през деня. Вечерта ще Ви даде сила да подредите приоритетите си.

Рак (22.06 - 23.07) Този ден може да постави на изпитание търпението Ви. Възможни са напрежения в общуването, но избягвайте да се натоварвате емоционално. Вечерта ще се почувствате по-уравновесени.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта може да Ви се стори по-тежка и изискваща повече внимание. В следобедните часове е възможно объркване в плановете. Вечерта ще донесе ред и чувство за сигурност.