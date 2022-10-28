Новини
Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г. Честито!

28 Октомври, 2022 06:00, обновена 27 Октомври, 2025 20:28

Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г. Честито!

Честваме паметта на света великомъченица Параскева от Икония

Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
На 28 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им.

На 28 октомври честваме паметта на света великомъченица Параскева от Икония. Св. Параскева (Петка) е особено обичана и почитана светица в много поместни православни църкви, в това число и у нас. На нея са посветени много храмове. Но трябва да различаваме три светици носещи това име.

Преподобната Параскева (Петка) Епиватска, позната у нас и като "Българска", живяла в X-XI век (чества се на 14 октомври). Тя била родом от Епиват (Тракия) от родители българи. Животът ѝ и посмъртните чудеса вдъхновено е описал св. патриарх Евтимий. От 1238 г. до падането под турско робство светите ѝ мощи църква почивали в църквата "Св. Петка Търновска" във Велико Търново.

След вековни странствания те били положени през 1641 г. в катедралата в Яш (Северна Румъния) - място на поклонници от цял свят. Преподобномъченицата Параскева Римлянка (26 юли), пък е живяла през II век и както апостолите проповядвала на езичниците дори в Рим, столицата на империята. Посечена с меч след жестоки и дълги мъчения, св. Параскева обърнала със смелостта и чудесата си мнозина във вярата. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.

И светицата, която почитаме на 28 октомври - великомъченицата Параскева Иконийска, родом от Икония (Мала Азия), отдала живота си на милосърдие и проповед, посечена след много мъчения по време на гоненията при Диоклетиан през 303 година, пише Actualno.com.


