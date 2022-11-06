Новини
Кой има имен ден днес, 6 ноември 2025 г. Честито!

6 Ноември, 2022 06:00, обновена 6 Ноември, 2025 05:59 27 326 5

Църквата почита днес Св. Павел Изповедник, Архиепископ Константинополски

На днешния ден се почитат и Св. Клавдия и Преп. Лука Тавроменийски, затова за имен ден могат да черпят освен Павел, Павлина и Павлета, и Клавдия и Лука, пише Offnews.bg.

Св. Павел бил от Солун, високопросветен защитник на Православното изповедание против арианите.

Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, чие влияние преобладавало в ожесточената и често пъти кръвопролитна борба между арианите и православните. Но и в заточение, и на патриаршеския престол той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.

Тази твърдост станала причина за неговата мъченическа смърт. Император Констанций, привърженик на Ариевото учение, го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен по време на богослужението със собствения му омофор през 350 г.

Година по-късно мощите му били пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират и сега.


  • 1 Православен

    14 9 Отговор
    Вярвам в един Бог а не в 25000 измислени светци!

    07:53 06.11.2022

  • 2 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 7 Отговор
    Честит имен Ден и Празник на Празнуващите Хора
    но Сме 6 11 2023 а не2022 Година
    Извинявам
    Ви Се не се
    Заяждам

    Коментиран от #3

    06:38 06.11.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    2 1 Отговор
    Шумков, ти се исерем фустата.

    09:41 06.11.2024

  • 5 Ако не са били римляните

    3 0 Отговор
    Един светия нямало да има и щяхме да търсим други поводи за напиване

    12:01 06.11.2024