Кой има имен ден днес, 6 ноември 2025 г. Честито!

Църквата почита днес Св. Павел Изповедник, Архиепископ Константинополски.
На днешния ден се почитат и Св. Клавдия и Преп. Лука Тавроменийски, затова за имен ден могат да черпят освен Павел, Павлина и Павлета, и Клавдия и Лука, пише Offnews.bg.
Св. Павел бил от Солун, високопросветен защитник на Православното изповедание против арианите.
Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, чие влияние преобладавало в ожесточената и често пъти кръвопролитна борба между арианите и православните. Но и в заточение, и на патриаршеския престол той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.
Тази твърдост станала причина за неговата мъченическа смърт. Император Констанций, привърженик на Ариевото учение, го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен по време на богослужението със собствения му омофор през 350 г.
Година по-късно мощите му били пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират и сега.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Православен
07:53 06.11.2022
2 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
но Сме 6 11 2023 а не2022 Година
Извинявам
Ви Се не се
Заяждам
Коментиран от #3
06:38 06.11.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
09:41 06.11.2024
5 Ако не са били римляните
12:01 06.11.2024