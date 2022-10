Тилда Суинтън колекционира зъби

Тилда Суинтън има „голяма колекция“ от изкуствени зъби.

Звездата от "Майкъл Клейтън" е носила различни зъбни комплекти през годините за филмовите си роли и е запазила всички изработени по поръчка части, които са създадени от британската компания Fangs FX. Тя дори се пошегува, че може да ги дари на музея на Академията в Лос Анджелис, за да може институтът да има „стая, пълна със зъби“.

