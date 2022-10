Новият албум на Тейлър Суифт взриви Spotify

Десетият албум на Тейлър Суифт "Midnights", който бележи постепенното завръщане на американската певица и авторка на песни към поп музиката, предизвика лудост сред онлайн феновете след излизането си - и срина Spotify.



Феновете на Суифт от САЩ до Франция и Великобритания бяха принудени да чакат търпеливо с часове, за да чуят за първи път най-новото звучене на звездата в стрийминг платформата - пусната точно в полунощ.



13-те песни от албума разказват "историята на 13 безсънни нощи, разпръснати през целия ми живот", обясни Суифт в Twitter. Заедно те образуват "пълна картина на интензивността на този мистичен, безумен час".



След като всички проблеми със Spotify бяха разрешени - най-вече в рамките на час - ентусиастите откриха мелодии, поставени в електро-поп ритъм, допълнени със синтезатори, вдъхновени от дъбстепа ритми и по-андрогинска нотка на вокалите на Суифт.

Midnights is a wild ride of an album and I couldn’t be happier that my co pilot on this adventure was @jackantonoff. He’s my friend for life (presumptuous I know but I stand by it) and we’ve been making music together for nearly a decade HOWEVER…https://t.co/jjqUNkGSme pic.twitter.com/v7LboJJ9Ik