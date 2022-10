Люк Скайуокър снабдил Украйна със стотици дронове

Актьорът Марк Хамил, изиграл Люк Скайуокър в космическата сага "Междузвездни войни", помогна на Украйна да се сдобие с 500 дрона. Известният изпълнител стана посланик на новия украински проект Drone Army.

“Украйна се нуждае от дронове. Те определят изхода на войната, защото украинците защитават своята земя, своя народ, те наблюдават границата, а дроновете са очите в небето”, смята Хамил. В интервю за Bloomberg Radio актьорът разказа, че е изненадан, че откакто участва в този проект Киев е получил повече от 500 дрона, пише "Телеграф".



Drone Army е проект на платформата United24, който събира дарения в три области: отбрана и разминиране, хуманитарна и медицинска помощ и възстановяване на страната.

Марк Хамил не уточнява какви точни дронове е получила Украйна с негова помощ, но в свой коментар в социалната мрежа Twitter актьорът благодари на всички, отзовали се апела му за подкрепа Украйна.

Please help further the Ukrainian cause by making a donation of whatever you can afford here: https://t.co/NvIy7gxmy6 If you own an actual drone, you donate THAT & call it a drone-ation.* Thanks so much. 🙏 #UNITED24🇺🇦



*(see what I did there?) https://t.co/APqsqz3HC9