Обвиниха Тейлър Суифт в "дебелофобия" заради ново ВИДЕО

На Тейлър Суифт ѝ се наложи да промени музикалния клип към един от новите ѝ хитове дни след пускането му. Певицата е подложена на сериозни критики заради сцена от него, пише NOVA.

В оригиналния видеоклип към песента Anti-hero ("Антигерой") Суифт стъпва на кантар, на който е изписано "FAT" (дебел), докато нейното алтер его разочаровано поклаща глава.

Критиците и засегнати интернет потребители твърдят, че сцената е "дебелофобска" и засилва негативните конотации на думата "дебел".

"Антигерой" е част от новия албум на Суифт. Издаден миналата седмица, Midnights („Полунощ”) вече счупи рекордите в Spotify за най-слушан албум в рамките на ден.

Успехът му обаче отчасти е засенчен от полемиките в мрежата относно "спорния" видеоклип, чийто автор и режисьор е самата Тейлър Суифт.

"Гледайте моите кошмарни сценарии и натрапчиви мисли, които се разиграват в реално време", това написа тя в Twitter под песента.

After being labeled as “fatphobic,” Taylor Swift’s ‘Anti-Hero’ music video has now been edited on YouTube to remove a scene which shows her stepping on a scale that reads “fat”.



The scene was intended to be a take on Swift’s history with body dysmorphia and disordered eating. pic.twitter.com/SQHUhN1jTu