Селин Дион играе себе си в романтичен филм

Канадската звезда Селин Дион оповести, че ще участва в романтичната комедия, озаглавена "Отново любов" ("Love again"). Във филма, който ще излезе на екран през 2023 г., известната певица ще играе самата себе си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще се видим на кино!", написа в социалните мрежи родената в Квебек изпълнителка. Дион съобщи, че ще участва в романтичната комедия заедно с боливудската звезда Приянка Чопра Джонас и шотландския актьор Сам Хюън, известен с ролята си в драматичния сериал "Друговремец".

🎥See you at the movies! Celine is starring alongside @PriyankaChopra and @SamHeughan and releasing new music🎶 for the romantic comedy LOVE AGAIN (new title!) coming to movie theaters MAY 12 (new date!). – Team Celine@SonyPictures #LoveAgainMovie pic.twitter.com/4lvZL10Wei