Тейлър Суифт остава начело на "Билборд"

Американската певица Тейлър Суифт остава на върха на класацията на "Билборд" за албуми с "Midnights" за втора поредна седмица, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Изпълнителката запазва челната си позиция с продадени 342 000 еквивалентни единици за отчетния период. Това е доста по-малко от внушителните 1,578 милиона еквивалентни единици, реализирани в първите седем дни от излизането на продукцията на пазара.

"Midnights" е в продажба от 21 октомври.

Това е 10-ият пълен студиен албум на Тейлър Суифт. Първоначалното му издание включва 13 песни. Три часа след пускането на албума певицата зарадва феновете си с делукс версия, "3am Edition", със седем бонус парчета.

Песни от "Midnights" превзеха изцяло класацията на “Билборд” за сингли, след като миналата седмица застанаха на всички места от първо до десето.

На втората позиция в чарта за албуми на “Билборд” остава Лил Бейби с "It's Only Me", от който са продадени 81 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Трето място в класацията е за Бед Бъни с 62 000 продадени еквивалентни единици от "Un Verano Sin Ti".

Четвъртата позиция е за “Бийтълс” с преиздадения албум “Revolver”. Той се появи на музикалния пазар на 28 октомври. В дебютната седмица от него са продадени 54 000 еквивалентни единици.

В челната петица място намира и Морган Уолън с “Dangerous: The Double Album”, който отстъпва позиция спрямо класацията преди седем дни. От него са продадени 41 000 еквивалентни единица за отчетния период.