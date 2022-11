Ирина Шейк и Брадли Купър отново се събраха (СНИМКА)

Ирина Шейк и Брадли Купър дадоха втори шанс на любовта си. Холивудската двойка, изглежда, е възстановила любовните си отношения, пишат чуждестранни издания. Изнасяните с месеци от папараци спекулации, че двамата са отново заедно, може би се потвърди от това, че Шейк и Купър са били засечени на съвместна романтична разходка в Ню Йорк на 7 ноември.

В понеделник те вървяха ръка за ръка, а Брадли прегърна Ирина.

Bradley Cooper and Irina Shayk confirm they’ve rekindled their romance as they pack on the PDA (photos) https://t.co/yvB7KtPnHh