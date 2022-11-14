Кой има имен ден днес, 14 ноември 2025 г. Честито!

На 14 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.
Св. апостол Филип от дванадесетте апостоли проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Той вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Загинал в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.
Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип. Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.
1 Филипс Македонски
07:01 14.11.2022
2 Мъдрият
Днес е Заговезни и от утре започва Рождественския пост.
Желая на всички православни християни - лек и спасителен пост!
Коментиран от #3, #4, #5, #8, #12
10:35 14.11.2023
3 Гост666
До коментар #2 от "Мъдрият":Коментирате само религиозни новини . Кога нещо друго ще коментирате .
Коментиран от #13
06:34 14.11.2024
4 Мъдрец - Молар
До коментар #2 от "Мъдрият":Бог няма и светци това са най обикновени хора но вие вярвате . Събодисе най после астронавтите казаха ,че няма никой горе ни Бог ни ангели само вакуум.
06:36 14.11.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост666
06:38 14.11.2024
7 Сатанайл
Коментиран от #9
06:39 14.11.2024
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЩО БЕ...?!
До коментар #7 от "Сатанайл":,,Филип Киркоров",нима ти звучи смешно...?!
Коментиран от #10
08:02 14.11.2024
10 Сатанайл
До коментар #9 от "ЩО БЕ...?!":Да смешно е и е руснак . И визирах АДА .
08:38 14.11.2024
11 ☢️☢️☢️☢️
08:39 14.11.2024
12 🥓🥓🥓🥓🥓
До коментар #2 от "Мъдрият":Здрасти . Не разбрали ,че Бог и светци няма и няма и да има .!!!! Има само вакуум горе.
08:40 14.11.2024
13 999
До коментар #3 от "Гост666":Остави човека на мира... Ще пише където и каквото иска.. Това твоето не граничи със здравия разум...
13:08 14.11.2024