Кой има имен ден днес, 14 ноември 2025 г. Честито!

14 Ноември, 2022 06:16, обновена 13 Ноември, 2025 17:06 19 348 13

Православната църква почита Св. апостол Филип

На 14 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им.

Св. апостол Филип от дванадесетте апостоли проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Той вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Загинал в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.

Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип. Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.

Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.


  • 1 Филипс Македонски

    7 19 Отговор
    Това е национален празник на великата Македонска империя, членка на НАТО и кандидат членка за ЕС.

    07:01 14.11.2022

  • 2 Мъдрият

    18 4 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    Днес е Заговезни и от утре започва Рождественския пост.

    Желая на всички православни християни - лек и спасителен пост!

    Коментиран от #3, #4, #5, #8, #12

    10:35 14.11.2023

  • 3 Гост666

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Коментирате само религиозни новини . Кога нещо друго ще коментирате .

    Коментиран от #13

    06:34 14.11.2024

  • 4 Мъдрец - Молар

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Бог няма и светци това са най обикновени хора но вие вярвате . Събодисе най после астронавтите казаха ,че няма никой горе ни Бог ни ангели само вакуум.

    06:36 14.11.2024

  • 6 Гост666

    3 12 Отговор
    Поредния измислен " светец" .

    06:38 14.11.2024

  • 7 Сатанайл

    4 9 Отговор
    Тука при нас няма такива с подобни смешни имена . Поредния празник за да се напият хората .

    Коментиран от #9

    06:39 14.11.2024

  • 9 ЩО БЕ...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сатанайл":

    ,,Филип Киркоров",нима ти звучи смешно...?!

    Коментиран от #10

    08:02 14.11.2024

  • 10 Сатанайл

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЩО БЕ...?!":

    Да смешно е и е руснак . И визирах АДА .

    08:38 14.11.2024

  • 11 ☢️☢️☢️☢️

    2 6 Отговор
    Поредния облъчен от радиация човек . Станал светец защото свети в тъмното.

    08:39 14.11.2024

  • 12 🥓🥓🥓🥓🥓

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Здрасти . Не разбрали ,че Бог и светци няма и няма и да има .!!!! Има само вакуум горе.

    08:40 14.11.2024

  • 13 999

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост666":

    Остави човека на мира... Ще пише където и каквото иска.. Това твоето не граничи със здравия разум...

    13:08 14.11.2024