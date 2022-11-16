Кой има имен ден днес, 16 ноември 2025 г. Честито!

Църквата почита св. апостол и евангелист Матей, който пръв написал Евангелие. Имен ден днес празнуват Матей, Матю и Матеус.
Матей бил родом от Капернаум, Галилея, наричали го още Левий. Матей бил митар - събирач на данъци. На брега на Тивериадското езеро край Капернаум, където се събирали данъците, Христос се спрял и го призовал да върви след него. Матей го последвал.
От това време Матей бил винаги с Христос в числото на дванадесетте негови ученици. Той написал своето Евангелие по молба на апостолите осем години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господ.
За живота на св. евангелист Матей са запазени малко сведения. Преданието разказва, че той отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че тоя жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор. Действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове. От корена му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от появилия се извор и, по внушение на апостола, приемали тук св. Кръщение, след което излизали от водата духовно обновени.
Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал богу дух, мъчителите му станали ревностни християни.
На иврит името Матей означава „Божи дар“. Имен ден днес празнуват Матей, Матия, Матея, Матьо, Матю, Матеус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСМАНАГИЧ
Коментиран от #2, #4
11:35 16.11.2022
2 Панов
До коментар #1 от "ОСМАНАГИЧ":Празникът е само за малцината бивши Митничари, отказали се от контрабандите. Настоящите нито понасят, нито почитат ап. Матей.
21:35 16.11.2022
3 НАП лийкс
06:46 16.11.2023
4 НАП
До коментар #1 от "ОСМАНАГИЧ":Благодаря!
08:13 16.11.2023
5 Мъдрият
И митничари и данъчни - нямат днес с празник, защото не е важно кой какъв е бил, а е важно какъв е станал и как е завършил земния си живот!
Защото Матей е бил митар, но после е тръгнал след Господ Иисус Христос, станал е Апостол, изпълнил се е със Светия Дух, сподобил се е с мъченическа смърт, и е, и ще бъде винаги с Бога в Небесното Царство!
Дай Боже и ние да му подражаваме в доброто и да спасим душите си!
Коментиран от #6, #12, #13, #15, #17
08:51 16.11.2023
6 Въпрос
До коментар #5 от "Мъдрият":Българите с имена Божидар / Божидара имат ли днес имен ден ?
Коментиран от #14, #16, #20
06:32 16.11.2024
11 Честит Имен ден
07:27 16.11.2024
12 Гост666
До коментар #5 от "Мъдрият":Вчера ме нарече еретик аз пък щете нарека религиозен фанатик . И стига да си критикувал и добавял по нещо към статията . Пишеш весел празник и до там . Но явно си някой завършил духовната семинария . Или си много религиозен , което не е полезни за здравето .
07:34 16.11.2024
13 Мъдрец - Молар
До коментар #5 от "Мъдрият":Това поредния избран който е писал нещо за Исус . Другите който са написали нещо за човека Исус и неговите ученици са били неприети и отритнати и не включени в Библията .
07:39 16.11.2024
14 Село Казанлък
До коментар #6 от "Въпрос":Този не отговаря на въпроси освен ако не са на религиозна тема или него раздразниш с нещо.
07:40 16.11.2024
15 Сатана
До коментар #5 от "Мъдрият":Весел празник и приятно постене мъдреци аз отивам на гости с вино и пръжки на свинско погребение . Ще падне веселба . А това е чуждо име не е наше и не празнуваме тука .
07:51 16.11.2024
16 Абе, глупци
До коментар #6 от "Въпрос":Не виждате ли, че Мъдрият това го е писал 2023 година. И, Човека си е наистина много знаещ и мъдър.
Коментиран от #18
07:51 16.11.2024
17 ☢️☢️☢️☢️
До коментар #5 от "Мъдрият":Случайно да е сте свещеник ,че толкова знаете и пишете . ????!!!! 🍺🍺🍺🍺🍺🤟🤟🍺🍺🍺🍺👽👽💀💀💀💀🍺🍺🍺Наздраве и приятни пости .
07:52 16.11.2024
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #16 от "Абе, глупци":Аууу нима този е много религиозен а подробности за тези неща може да намериш където искаш . Мъдър бил хахаха .
07:54 16.11.2024
19 Хейт
07:59 16.11.2024
20 завършила начална педагогика
До коментар #6 от "Въпрос":За да имаш имен ден трябва името да е същото, коренът на думата да е същият или смислово да означава същото! Ако НЕ е изпълнено нито 1 от 3-те условия - няма имен ден!
Коментиран от #21
12:21 16.11.2024
21 Въпрос
До коментар #20 от "завършила начална педагогика":Благодаря Ви ! Значи изхождайки от това което сте написали като трето условие по смисъл да е еднозначно , означава да имат имен ден също Божидар и Божидара . Знам , че българите с името Камен , Камена имат имен ден на Петров ден тъй като на гръцки език Петър означава камък !?
13:05 16.11.2024
22 Факт
07:16 16.11.2025
23 Харесвам тази рубрика в сайта
07:34 16.11.2025
24 1488
07:42 16.11.2025