Кой има имен ден днес, 16 ноември 2025 г. Честито!

16 Ноември, 2022 06:00, обновена 16 Ноември, 2025 07:03 67 752 24

Кой има имен ден днес, 16 ноември 2025 г. Честито!

Почитаме св. апостол и евангелист Матей

Кой има имен ден днес, 16 ноември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Църквата почита св. апостол и евангелист Матей, който пръв написал Евангелие. Имен ден днес празнуват Матей, Матю и Матеус.

Матей бил родом от Капернаум, Галилея, наричали го още Левий. Матей бил митар - събирач на данъци. На брега на Тивериадското езеро край Капернаум, където се събирали данъците, Христос се спрял и го призовал да върви след него. Матей го последвал.

От това време Матей бил винаги с Христос в числото на дванадесетте негови ученици. Той написал своето Евангелие по молба на апостолите осем години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господ.

За живота на св. евангелист Матей са запазени малко сведения. Преданието разказва, че той отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че тоя жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор. Действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове. От корена му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от появилия се извор и, по внушение на апостола, приемали тук св. Кръщение, след което излизали от водата духовно обновени.

Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал богу дух, мъчителите му станали ревностни християни.

На иврит името Матей означава „Божи дар“. Имен ден днес празнуват Матей, Матия, Матея, Матьо, Матю, Матеус.


  • 1 ОСМАНАГИЧ

    16 8 Отговор
    Честит именден ден,НАПаджии и Митничари! 🎂💼💰💲

    Коментиран от #2, #4

    11:35 16.11.2022

  • 2 Панов

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "ОСМАНАГИЧ":

    Празникът е само за малцината бивши Митничари, отказали се от контрабандите. Настоящите нито понасят, нито почитат ап. Матей.

    21:35 16.11.2022

  • 3 НАП лийкс

    1 9 Отговор
    Явно Исус е подавал данъчни декларации при него, затова е написал толкова подробно евангелие.

    06:46 16.11.2023

  • 4 НАП

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "ОСМАНАГИЧ":

    Благодаря!

    08:13 16.11.2023

  • 5 Мъдрият

    14 6 Отговор
    Честит имен ден на всички именици!

    И митничари и данъчни - нямат днес с празник, защото не е важно кой какъв е бил, а е важно какъв е станал и как е завършил земния си живот!

    Защото Матей е бил митар, но после е тръгнал след Господ Иисус Христос, станал е Апостол, изпълнил се е със Светия Дух, сподобил се е с мъченическа смърт, и е, и ще бъде винаги с Бога в Небесното Царство!

    Дай Боже и ние да му подражаваме в доброто и да спасим душите си!

    Коментиран от #6, #12, #13, #15, #17

    08:51 16.11.2023

  • 6 Въпрос

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Българите с имена Божидар / Божидара имат ли днес имен ден ?

    Коментиран от #14, #16, #20

    06:32 16.11.2024

  • 11 Честит Имен ден

    3 1 Отговор
    На о.з. кдп Матей Матев Матев!

    07:27 16.11.2024

  • 12 Гост666

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Вчера ме нарече еретик аз пък щете нарека религиозен фанатик . И стига да си критикувал и добавял по нещо към статията . Пишеш весел празник и до там . Но явно си някой завършил духовната семинария . Или си много религиозен , което не е полезни за здравето .

    07:34 16.11.2024

  • 13 Мъдрец - Молар

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Това поредния избран който е писал нещо за Исус . Другите който са написали нещо за човека Исус и неговите ученици са били неприети и отритнати и не включени в Библията .

    07:39 16.11.2024

  • 14 Село Казанлък

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    Този не отговаря на въпроси освен ако не са на религиозна тема или него раздразниш с нещо.

    07:40 16.11.2024

  • 15 Сатана

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Весел празник и приятно постене мъдреци аз отивам на гости с вино и пръжки на свинско погребение . Ще падне веселба . А това е чуждо име не е наше и не празнуваме тука .

    07:51 16.11.2024

  • 16 Абе, глупци

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    Не виждате ли, че Мъдрият това го е писал 2023 година. И, Човека си е наистина много знаещ и мъдър.

    Коментиран от #18

    07:51 16.11.2024

  • 17 ☢️☢️☢️☢️

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    Случайно да е сте свещеник ,че толкова знаете и пишете . ????!!!! 🍺🍺🍺🍺🍺🤟🤟🍺🍺🍺🍺👽👽💀💀💀💀🍺🍺🍺Наздраве и приятни пости .

    07:52 16.11.2024

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Абе, глупци":

    Аууу нима този е много религиозен а подробности за тези неща може да намериш където искаш . Мъдър бил хахаха .

    07:54 16.11.2024

  • 19 Хейт

    3 7 Отговор
    Не познавам хора с такива страни имена . И то до Нова година няма изтрезняване все някой измислен светец и именяк.

    07:59 16.11.2024

  • 20 завършила начална педагогика

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    За да имаш имен ден трябва името да е същото, коренът на думата да е същият или смислово да означава същото! Ако НЕ е изпълнено нито 1 от 3-те условия - няма имен ден!

    Коментиран от #21

    12:21 16.11.2024

  • 21 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "завършила начална педагогика":

    Благодаря Ви ! Значи изхождайки от това което сте написали като трето условие по смисъл да е еднозначно , означава да имат имен ден също Божидар и Божидара . Знам , че българите с името Камен , Камена имат имен ден на Петров ден тъй като на гръцки език Петър означава камък !?

    13:05 16.11.2024

  • 22 Факт

    0 2 Отговор
    Да са живи и здрави. Макар да не е ясно защо е бил подложен на мъчение. Християнството още не съществувало.

    07:16 16.11.2025

  • 23 Харесвам тази рубрика в сайта

    0 1 Отговор
    Тя е доказателство, че с инвестиция от 1.50-2 лв за закупуване на “попско календарче” от близкия църковен магазин може цяла година да се генерира трафик и коментари под статиите! Честит празник на всички празнуващи днес, утре и така до края на света!

    07:34 16.11.2025

  • 24 1488

    1 0 Отговор
    само не разбрах кой е този Кой дето има имен ден

    07:42 16.11.2025