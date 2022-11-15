Четиридесет дни преди да се роди Спасителят православните християни поднасят безмесни ястия на своята трапеза, за да се подготвят за този най-свят празник. Но ако телесните лишения не биват придружавани от покаяние, благочестиви помисли, човеколюбиви постъпки и насърчителни думи към ближния, напразно ще сме постили, защото няма да посрещнем Рождението Христово с очистени сърце, душа и тяло.
Днес (15.11) започва Рождественският пост, чрез който Бог ни призовава да се покаем за греховете. Препратки към подобно въздържание намираме още в Стария завет – Моисей постил 40 дни и нощи преди да получи Десетте Божи заповеди; пророк Илия след строг пост видял Божията слава; Йоан Кръстител се прочул като най-строг постник. Утвърждаването на 40-дневния пост, свързан с Рождеството на нашия Господ, обаче става едва през ХІІ век.
Според църковния устав в навечерието на поста се отбелязват Рождественски заговезни, по време на които вярващите искат един на друг прошка и заговяват с блажна храна. През следващите 40 дни те консумират само растителна храна с изключение на Въведение Богородично (21 ноември) и Никулден (6 декември), когато е позволена и рибата.
15 ноември: Започват Коледните пости
С тях Бог ни призовава да се покаем за греховете
1 Мдаа..
Коментиран от #4, #5
05:42 15.11.2022
2 Пенсионер
06:24 15.11.2022
3 Снежанка и жужаците
06:16 15.11.2023
4 А ти
До коментар #1 от "Мдаа..":защо поемаш ?
06:18 15.11.2023
5 гост
До коментар #1 от "Мдаа..":Е ,друго си е комунизма. Всеки знае как комунистите взривиха Света Неделя убивайки стотици жени деца възрастни. Е християнска България,взривяват Божи храм
06:19 15.11.2023
6 Пенсионер
Коментиран от #8
06:33 15.11.2023
7 сбруя
06:54 15.11.2023
8 Веган
До коментар #6 от "Пенсионер":Е сега така е модерно, някак си евроджендъратлантическо.
07:48 15.11.2023
9 Гост
Коментиран от #12, #23
08:01 15.11.2023
10 Зайо Байо
08:12 15.11.2023
11 Мъдрият
И съответно заглавието трябва да бъде "Започват Рождественските пости", или по-добре е в единствено число: "Започва Рождественския пост"
Иначе статията е добра - наблегнато е и на духовната страна на поста, която е много по-важна! Поздравления за автора!
Желая на всички православни християни - лек и спасителен пост!
Коментиран от #21
08:49 15.11.2023
12 Идън
До коментар #9 от "Гост":Противоречиш си- пишеш, че са измислени неща и не вярваш- и после категорично твърдиш, че е роден през пролетта...
Коментиран от #13, #25
11:00 15.11.2023
13 Идън
До коментар #12 от "Идън":И не са измислени неща- раждането на Христос бележи разделянето на човешката история на две ери- преди и след- нова и стара.През пролетта на 25 март Мария получава благата вест. А в нощта на 24-ти срещу 25-ти декември се ражда Христос. Пръв се е заел да изчисли датата Дионисий Магък- 500 години след събитието. Учените се заемат с изчислението векове след това. Всъщност няма никакви доказателства и не ни е дадено да знаем- просто е прието- но и според монаха месецът е декември.
12:47 15.11.2023
15 Тъй
06:55 15.11.2024
16 йнъгх
07:40 15.11.2024
17 Пости
07:56 15.11.2024
18 Мъдрият
И една корекция - този вариант на пост, който сте написали, е по-строг, а в момента(според устава на БПЦ) се пости по по-облекчен вариант: разрешава риба във всички дни на този пост - без първата и последната седмица и без сряда и петък!
Защото сряда и петък по принцип са постни дни през цялата години, с изключение на случаите, когато тогава се пада голям празник(примерно Рождство Христово) и дните след това!
Днес 15-ти ноември Православната църква отбелязва паметта на следните светци:
1. Светите мъченици Гурий, Самон и Авив
2. Светите мъченици Елпидий, Маркел и Евстохий
3. Свети мъченик Димитрий
По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
И нека Бог да ни укрепва, пази, помага и закриля!
Коментиран от #22, #24, #26, #27, #28
08:34 15.11.2024
19 Един
08:52 15.11.2024
20 Гост666
Коментиран от #29
09:05 15.11.2024
21 Гост666
До коментар #11 от "Мъдрият":Казва се Коледа и точка .Исус е роден през пролетта .
09:06 15.11.2024
23 Гост666
До коментар #9 от "Гост":Точно така е като сте писал . Но не всички вярват ,или не искат да повярват.
09:09 15.11.2024
24 Хейт
До коментар #18 от "Мъдрият":Е и какво от това това е важно за вярващите в тези неща ,престани да добавяш неща който не са написани в статията .
09:10 15.11.2024
25 Сатана
До коментар #12 от "Идън":Точноюорез пролетта е роден .После някой го е преместил да прикрие езическите празници .
09:12 15.11.2024
26 Гост666
До коментар #18 от "Мъдрият":Че кой знае ,че срядаи петък са постни . Петък е ден на майстора край на работна седмица и се яде месо . Постиш когато искаш или да разтовариш организма . Кой ще издържи да група зелено до КОЛЕДА .
09:20 15.11.2024
27 Мъдрец - Молар
До коментар #18 от "Мъдрият":А престани с твойде добавки критики и други подобни . Щом е написано чете и после коментираш дали ти харесва . А това постенето е за вярващите . И докато народа пости попчето плюска като не видял.
09:22 15.11.2024
28 Село Казанлък
До коментар #18 от "Мъдрият":О боже пак ваша добавка не спирайте , празника е Коледа Исус е роден през пролетта , това си е езически празник сатурналии. Някой е преместил после денят за да прикрие езическото веселие. И това постене е измислено ,че после почва якото ядене . А другите неща който пишеш само ме размиват . Весел поздрав от атейстите по цял свят . Приятно постене .
Коментиран от #30
09:31 15.11.2024
29 Мъдрият
До коментар #20 от "Гост666":Хайде стига си писал хули и глупости под всяка духовна статия!
ОК - като искаш - не вярвай! Никой не те кара насила да вярваш!
Бог е създал човека със свободна воля и всеки има право сам да реши дали да повярва или не?
Но да пишеш Богохулства е голям и тежък грях и така прогневяваш Бога! А много е лошо и страшно за човека да стане враг на Бога! Затова се вразуми и спри!
Освен това Бог е създал човека с безсмъртна душа и за вечен живот!
Имай го предвид това, и знай, че всеки един човек след смъртта си(когато всъщност умира само тялото) ще се изправи пред Бога на Страшния съд и като е бил езичник като теб - ще отиде в ада с демоните, ане с Бога в Небесното Царство! И това не е временно, а е завинаги!
Страшно е! Затова всички такива хора се замислете, докато още има време! И се покайте и обърнете към Бога! Повярвайте в Бога и се въцърковете постепенно в Православната църква, и се старайте да живеете Богоугодно, за да получите добър отговор на Страшния съд!
Коментиран от #33, #34, #35
09:31 15.11.2024
30 Идън
До коментар #28 от "Село Казанлък":Неграмотен- но,, компетентен,,...ДА СЕ ГОРДЕЕШ С ГЛУПОСТТА СИ Е ПРИЗНАК НА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ.
Коментиран от #32, #36
10:40 15.11.2024
31 ☢️☢️☢️☢️
19:22 15.11.2024
32 Село Казанлък
До коментар #30 от "Идън":Ти пък къде се месиш не пиша на теб а на друг .
19:25 15.11.2024
33 Гост666
До коментар #29 от "Мъдрият":Пълни глупости сте писал. Човек е произлязъл от маймуната . А тези неща за ад и рай са измислени . Човека Исус е роден през пролетта . После хората са решили ,че е бог или божи син. Той никога не е умирал или възкръсвал . Малко шоу за вярващите в него след това е заминал със жена си в Европа . Преди да се появи в Юдея е живял няколко години в Индия и е възприел тяхните идеи за бог.
19:33 15.11.2024
34 Гост666
До коментар #29 от "Мъдрият":Не съм езичник никой в нашето семейство не е кръстен . И това не ни пречи да живеем. Има толкова книги който са писани за Исус и от къде произлиза религията на католиците и православните . Има неща писани преди този човек да се роди който после той използва в неговите речи.
19:37 15.11.2024
35 Гост666
До коментар #29 от "Мъдрият":Не пиша хули а просто коментирам и казвам истината ,че няма господ или бог . И щом не ти харесва не чети.
19:39 15.11.2024
37 в кратце
06:45 15.11.2025
38 Факт
06:46 15.11.2025