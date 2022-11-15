Новини
15 ноември: Започват Коледните пости

15 Ноември, 2022 05:33, обновена 15 Ноември, 2025 06:08

15 ноември: Започват Коледните пости

  • църква-
  • вяра-
  • пости

С тях Бог ни призовава да се покаем за греховете

15 ноември: Започват Коледните пости - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов

Четиридесет дни преди да се роди Спасителят православните християни поднасят безмесни ястия на своята трапеза, за да се подготвят за този най-свят празник. Но ако телесните лишения не биват придружавани от покаяние, благочестиви помисли, човеколюбиви постъпки и насърчителни думи към ближния, напразно ще сме постили, защото няма да посрещнем Рождението Христово с очистени сърце, душа и тяло.

Днес (15.11) започва Рождественският пост, чрез който Бог ни призовава да се покаем за греховете. Препратки към подобно въздържание намираме още в Стария завет – Моисей постил 40 дни и нощи преди да получи Десетте Божи заповеди; пророк Илия след строг пост видял Божията слава; Йоан Кръстител се прочул като най-строг постник. Утвърждаването на 40-дневния пост, свързан с Рождеството на нашия Господ, обаче става едва през ХІІ век.

Според църковния устав в навечерието на поста се отбелязват Рождественски заговезни, по време на които вярващите искат един на друг прошка и заговяват с блажна храна. През следващите 40 дни те консумират само растителна храна с изключение на Въведение Богородично (21 ноември) и Никулден (6 декември), когато е позволена и рибата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа..

    39 13 Отговор
    Как да са ни "благочестиви" мислите като Западът ни "учи" на дрога,порно,трети пол и укро-нацизъм?!

    Коментиран от #4, #5

    05:42 15.11.2022

  • 2 Пенсионер

    26 11 Отговор
    Ние постим целогодишно

    06:24 15.11.2022

  • 3 Снежанка и жужаците

    24 7 Отговор
    Започват да идват високите зимни сметки, затова и започват "коледните пости".

    06:16 15.11.2023

  • 4 А ти

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа..":

    защо поемаш ?

    06:18 15.11.2023

  • 5 гост

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа..":

    Е ,друго си е комунизма. Всеки знае как комунистите взривиха Света Неделя убивайки стотици жени деца възрастни. Е християнска България,взривяват Божи храм

    06:19 15.11.2023

  • 6 Пенсионер

    13 8 Отговор
    Ние постим целогодишно

    Коментиран от #8

    06:33 15.11.2023

  • 7 сбруя

    13 5 Отговор
    Започват Коледните гости.

    06:54 15.11.2023

  • 8 Веган

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер":

    Е сега така е модерно, някак си евроджендъратлантическо.

    07:48 15.11.2023

  • 9 Гост

    12 12 Отговор
    Ми да почват . Аз не вярвам . Постя когато изчакам и реша. Не вярвам на измислени неща . Христос е роден през пролетта . После някой църковен плъх е престил празника да замаже езическия празник сатурналии.

    Коментиран от #12, #23

    08:01 15.11.2023

  • 10 Зайо Байо

    11 4 Отговор
    Гледайки тялото и душата на нашия полуБОГ от Банкя , мислите ли , че пости ? Въпреки твърденията му , че не ядял суджук , щото бил имал високо кръвно !!! Ама иначе се кръсти за щяло и нещяло и все говори за началника , сякаш БОГ единствен е над него !

    08:12 15.11.2023

  • 11 Мъдрият

    20 3 Отговор
    Не е правилно да се казва "Коледа" - а Рождество Христово!

    И съответно заглавието трябва да бъде "Започват Рождественските пости", или по-добре е в единствено число: "Започва Рождественския пост"

    Иначе статията е добра - наблегнато е и на духовната страна на поста, която е много по-важна! Поздравления за автора!

    Желая на всички православни християни - лек и спасителен пост!

    Коментиран от #21

    08:49 15.11.2023

  • 12 Идън

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Противоречиш си- пишеш, че са измислени неща и не вярваш- и после категорично твърдиш, че е роден през пролетта...

    Коментиран от #13, #25

    11:00 15.11.2023

  • 13 Идън

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    И не са измислени неща- раждането на Христос бележи разделянето на човешката история на две ери- преди и след- нова и стара.През пролетта на 25 март Мария получава благата вест. А в нощта на 24-ти срещу 25-ти декември се ражда Христос. Пръв се е заел да изчисли датата Дионисий Магък- 500 години след събитието. Учените се заемат с изчислението векове след това. Всъщност няма никакви доказателства и не ни е дадено да знаем- просто е прието- но и според монаха месецът е декември.

    12:47 15.11.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тъй

    6 2 Отговор
    като Ганьо винаги е по изключенията си има и стара народна мъдрост - "Дойде гост - развали пост" .

    06:55 15.11.2024

  • 16 йнъгх

    5 0 Отговор
    Господ Иисус Христос е пътя и истината и живота.Преди 2000 години всичко е описано в Новия Завет, само че дойдоха времена дето има много писатели и по малко читатели. Време е да почне да се чете преди да почне да се пише. Небесното Царство наближи.

    07:40 15.11.2024

  • 17 Пости

    1 4 Отговор
    пости... и бог да го прОсти.

    07:56 15.11.2024

  • 18 Мъдрият

    6 1 Отговор
    Поздравявам всички православни християни с началото на Рожденственския пост и пожелавам лек и спасителен да бъде този пост за всички нас.

    И една корекция - този вариант на пост, който сте написали, е по-строг, а в момента(според устава на БПЦ) се пости по по-облекчен вариант: разрешава риба във всички дни на този пост - без първата и последната седмица и без сряда и петък!
    Защото сряда и петък по принцип са постни дни през цялата години, с изключение на случаите, когато тогава се пада голям празник(примерно Рождство Христово) и дните след това!

    Днес 15-ти ноември Православната църква отбелязва паметта на следните светци:
    1. Светите мъченици Гурий, Самон и Авив
    2. Светите мъченици Елпидий, Маркел и Евстохий
    3. Свети мъченик Димитрий

    По техните свети молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    И нека Бог да ни укрепва, пази, помага и закриля!

    Коментиран от #22, #24, #26, #27, #28

    08:34 15.11.2024

  • 19 Един

    0 0 Отговор
    Шиши да пости.

    08:52 15.11.2024

  • 20 Гост666

    1 2 Отговор
    Който вярва и иска да пости . Не вярвам в тези неща и не постя . Това го правя когато и както искам.

    Коментиран от #29

    09:05 15.11.2024

  • 21 Гост666

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мъдрият":

    Казва се Коледа и точка .Исус е роден през пролетта .

    09:06 15.11.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост666

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Точно така е като сте писал . Но не всички вярват ,или не искат да повярват.

    09:09 15.11.2024

  • 24 Хейт

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    Е и какво от това това е важно за вярващите в тези неща ,престани да добавяш неща който не са написани в статията .

    09:10 15.11.2024

  • 25 Сатана

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Точноюорез пролетта е роден .После някой го е преместил да прикрие езическите празници .

    09:12 15.11.2024

  • 26 Гост666

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    Че кой знае ,че срядаи петък са постни . Петък е ден на майстора край на работна седмица и се яде месо . Постиш когато искаш или да разтовариш организма . Кой ще издържи да група зелено до КОЛЕДА .

    09:20 15.11.2024

  • 27 Мъдрец - Молар

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    А престани с твойде добавки критики и други подобни . Щом е написано чете и после коментираш дали ти харесва . А това постенето е за вярващите . И докато народа пости попчето плюска като не видял.

    09:22 15.11.2024

  • 28 Село Казанлък

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрият":

    О боже пак ваша добавка не спирайте , празника е Коледа Исус е роден през пролетта , това си е езически празник сатурналии. Някой е преместил после денят за да прикрие езическото веселие. И това постене е измислено ,че после почва якото ядене . А другите неща който пишеш само ме размиват . Весел поздрав от атейстите по цял свят . Приятно постене .

    Коментиран от #30

    09:31 15.11.2024

  • 29 Мъдрият

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост666":

    Хайде стига си писал хули и глупости под всяка духовна статия!

    ОК - като искаш - не вярвай! Никой не те кара насила да вярваш!

    Бог е създал човека със свободна воля и всеки има право сам да реши дали да повярва или не?

    Но да пишеш Богохулства е голям и тежък грях и така прогневяваш Бога! А много е лошо и страшно за човека да стане враг на Бога! Затова се вразуми и спри!

    Освен това Бог е създал човека с безсмъртна душа и за вечен живот!
    Имай го предвид това, и знай, че всеки един човек след смъртта си(когато всъщност умира само тялото) ще се изправи пред Бога на Страшния съд и като е бил езичник като теб - ще отиде в ада с демоните, ане с Бога в Небесното Царство! И това не е временно, а е завинаги!

    Страшно е! Затова всички такива хора се замислете, докато още има време! И се покайте и обърнете към Бога! Повярвайте в Бога и се въцърковете постепенно в Православната църква, и се старайте да живеете Богоугодно, за да получите добър отговор на Страшния съд!

    Коментиран от #33, #34, #35

    09:31 15.11.2024

  • 30 Идън

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Село Казанлък":

    Неграмотен- но,, компетентен,,...ДА СЕ ГОРДЕЕШ С ГЛУПОСТТА СИ Е ПРИЗНАК НА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ.

    Коментиран от #32, #36

    10:40 15.11.2024

  • 31 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Веганите постоянно постят .

    19:22 15.11.2024

  • 32 Село Казанлък

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Идън":

    Ти пък къде се месиш не пиша на теб а на друг .

    19:25 15.11.2024

  • 33 Гост666

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мъдрият":

    Пълни глупости сте писал. Човек е произлязъл от маймуната . А тези неща за ад и рай са измислени . Човека Исус е роден през пролетта . После хората са решили ,че е бог или божи син. Той никога не е умирал или възкръсвал . Малко шоу за вярващите в него след това е заминал със жена си в Европа . Преди да се появи в Юдея е живял няколко години в Индия и е възприел тяхните идеи за бог.

    19:33 15.11.2024

  • 34 Гост666

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мъдрият":

    Не съм езичник никой в нашето семейство не е кръстен . И това не ни пречи да живеем. Има толкова книги който са писани за Исус и от къде произлиза религията на католиците и православните . Има неща писани преди този човек да се роди който после той използва в неговите речи.

    19:37 15.11.2024

  • 35 Гост666

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мъдрият":

    Не пиша хули а просто коментирам и казвам истината ,че няма господ или бог . И щом не ти харесва не чети.

    19:39 15.11.2024

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 в кратце

    0 0 Отговор
    Започват Коледните кости.

    06:45 15.11.2025

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    Обичта включва всичко!

    06:46 15.11.2025