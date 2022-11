В Украйна набират доброволци за масова оргия

Изправени пред несигурността какво може да се случи в близкото бъдеще, украинци създадоха Телеграм групата "Orgy on Shchekavystsa", в която набират доброволци за участие в т.нар. "оргия за края на света". Целта според авторите ѝ е хората да се отпуснат като за последно, в случай че Русия реши да използва ядрено оръжие в Украйна.

Въпросната група е създадена на 26 септември и в момента наброява над 15 хил. души.

More than 15,000 people have subscribed to “Orgy on Shchekavystsa: Official”, which was set up on September 26, and the intention is to head there in the event of a nuclear attack – as opposed to finding the nearest bunker. https://t.co/p2MLFnL3Vy